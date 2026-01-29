[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 군정 운영의 방향을 공유하고 주민들의 다양한 의견을 청취하기 위해 김광열 군수가 직접 읍·면 연두 방문을 시행했다고 28일 밝혔다.

김광열 군수는 지역내 9개 읍·면을 순회하며 각 지역 이장과 주민 대표들, 관계기관장과 사회단체장들을 만나 형식적인 보고를 최소화하고 주민 의견을 중심으로 현장 소통을 진행했다.

김 군수의 주재로 진행된 주민 간담회는 교통, 농업, 복지, 생활 SOC 등 지역별 다양한 건의 사항이 제시됐으며 관련 부서가 함께 참여해 현장에서 즉각적인 설명과 향후 검토 계획을 공유하는 등 실질적인 소통이 이뤄졌다.

영덕군은 이번 연두 방문을 통해 수렴된 주민 건의 사항을 부서별로 면밀히 검토한 뒤 중·장기 군정 계획과 연계해 단계적으로 반영해 나갈 방침이다.

김광열 영덕군수는 “이번 읍·면 연두 방문은 군정 방향을 공유하고 설명하는 자리를 넘어 군민 여러분이 아프고 불편할 곳이 어디인지 구체적으로 확인하고 진단하는 소중한 시간이었다“며 ”현장에서 나온 의견 하나하나를 군정에 충실히 반영해 군민과 함께 만드는 희망 영덕을 실현해 나가겠다”고 말했다.