與의원, 김경 차명후원날 면담…“구청장 출마 만류” 의혹 부인

보좌관 “일반적 후원 의사로 보고 계좌 안내…방식 논의 안해”

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. [연합]
무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=유동현 기자] 김경 전 서울시의원의 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 김 전 시의원의 ‘차명 후원’ 수법을 일부 파악한 것으로 전해졌다.

28일 정치권에 따르면 김 전 시의원은 2023년 서울 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 정치인들을 후원할 때 동생이 운영하는 재단들의 아르바이트생이나 직원 등을 동원한 것으로 파악됐다.

아르바이트생에게 급여 등 명목으로 50만원을 입금해야 하는데 500만원을 보내고는 “잘못 보냈다”며 차액은 특정 정치인 후원 계좌로 입금하라고 요청하는 식이다.

이 돈은 최대 900만원이었던 것으로 전해졌다. 1천만원 이상일 경우 재단에 대한 감사가 들어올 수 있어 이를 피하기 위해 송금액 상한선을 설정했다고 한다.

이 같은 방식으로 김 전 시의원이 후원한 정치인만 7∼8명에 이르는 것으로 알려졌다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 이 같은 내용을 포착하고 김 전 시의원이 정치적 목적으로 여러 정치인을 차명 후원했을 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 19일께 서울시 선관위로부터 김 전 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 접수했다.

경찰이 선관위로부터 입수한 김 전 시의원 관련 녹취 파일에는 김 전 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

한편 김 전 시의원으로부터 차명으로 후원금을 수수한 의혹을 받는 민주당 의원이 차명 후원 당일 김 전 시의원을 만난 것으로 나타났다.

다만 이 의원은 차명 후원 공모 의혹을 강하게 부인했다.

민주당 A 의원 등에 따르면 김 전 시의원은 강서구청장 보궐선거를 앞둔 2023년 7월 A 의원의 보좌관 B씨를 통해 A 의원과 면담을 신청했다.

당시 김 전 시의원은 ‘빈손으로 가긴 그렇다’, ‘다른 사람 이름으로 후원하겠다’는 취지로 말했으며, 직후 지인과 후원을 논의한 것으로 전해졌다.

김 전 시의원과 연락했던 B씨는 이를 일반적인 후원 의사표시로 여기고 단순히 후원 계좌를 안내했다고 한다.

B씨는 “2년 6개월 이상 전이라 구체적인 통화 내용을 상세하게 기억하진 못한다”면서도 “어떤 방식으로 어떻게 후원을 하자고 논의한 건 아니다”라고 했다.

김 전 시의원은 B씨와의 통화 다음날 면담했다. 당시 A 의원은 강서구청장 출마 희망자들이 면담을 요청하면 대부분 만났다고 한다.

공교롭게도 이날은 김 전 시의원의 지인이 A 의원에게 500만원의 후원금을 보낸 날인 것으로 알려졌다.

다만 A 의원은 김 전 시의원의 강서구청장 출마를 만류했다고 주장했다. 오히려 김 전 시의원의 뜻과는 반대되는 대답을 내놓았다는 것이다.

A 의원은 연합뉴스와의 통화에서 “(김 전 시의원이 강서구의 6개 선거구 중) 민주당의 유일한 서울시의원이었는데, 유일한 시의원을 빼 공천하진 못할 것이라는 취지의 얘기를 했다”고 당시를 떠올렸다.

B씨 또한 연합뉴스에 “강서구청장 보궐선거가 상대 당 귀책으로 발생했고, 우리가 이를 지적하며 후보를 내는 상황인데 우리 또한 보궐선거를 발생시키는 것은 맞지 않는다”며 “의원님이 그런 원칙적 말씀을 했던 것으로 기억한다”고 설명했다.

김 전 시의원 대신 차명 후원을 한 것으로 지목된 인물에 대해서도 A 의원과 B씨 모두 전혀 모른다고 해명했다.

김 전 시의원은 차명 후원 의혹 외에도 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 제공하고 또 다른 민주당 인사들에게 로비를 펼친 의혹 등으로 경찰 수사를 받고 있다.

김 전 시의원은 지난 26일 책임을 통감한다며 사직서를 제출했고, 서울시의회는 전날 제명 의결을 한 데 이어 이날 사직서를 수리했다.


dingdong@heraldcorp.com