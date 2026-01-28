[헤럴드경제=민성기 기자] ] 강화군청이 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 모친이 설립한 유한책임회사 A법인에 대한 현장 조사를 진행한 것으로 전해졌다.

28일 일간스포츠 보도에 따르면 지난 26일 강화군청은 차은우 모친이 운영하던 인천 강화군에 위치한 장어집에 주소지를 둔 A법인에 대한 현장 조사를 진행했으나 사무실, 집기류 등 업무 수행을 위한 시설이 확인되지 않았다.

또한, A법인은 같은 날 강화군에서 전출됐다. A법인이 강남구청으로 주소지 변경 신청이 들어와 당일 전출처리가 완료됐다는 설명이다. 실제로 A법인 주소지는 현재 서울 강남구 청담동으로 확인됐다.

앞서 차은우는 A 법인에 대한 현장 조사와 주소지 변경이 이뤄진 26일 SNS를 통해 “최근 저와 관련된 여러 가지 일들로 많은 분들께 심려와 실망을 안겨드린 점, 진심으로 고개 숙여 사과드린다. 이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지, 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”고 입을 열었다.

그는 “현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다. 지난해 군 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 되어 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 되었다”고 도피성 입대 의혹에 선을 그었다.

차은우 소속사 판타지오는 27일 2차 공식 입장을 내고 “현재 제기된 사안은 세무 당국의 절차에 따라 사실 관계가 확인 중인 단계로, 소속사와 아티스트는 각각의 필요한 범위 내에서 충실히 조사에 임하고 있다. 향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우, 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 밝혔다.

차은우는 지난해 서울지방국세청 조사4국으로부터 탈세 혐의로 고강도 조사를 받았다. 국세청은 소득세 등 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보했다. 이는 연예인에 부과된 역대급 추징금으로 알려졌다.