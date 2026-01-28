인문계는 ‘대학 브랜드’, 자연계는 ‘전공 경쟁력’ 우선

[헤럴드경제=최원혁 기자] 대입 정시 지원에서 수험생들이 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘대학 네임밸류’인 것으로 나타났다. 다만 계열별로는 선택 기준이 뚜렷하게 갈려 인문계는 대학 브랜드를, 자연계는 전공 경쟁력을 더 중시하는 흐름이 확인됐다.

28일 진학사는 2026학년도 정시에 지원한 수험생 1649명을 대상으로 대학·학과 선택 시 고려 요소에 대한 설문조사 결과를 이같이 밝혔다. 고려 요소를 최대 2개까지 복수 응답하도록 했다.

이 결과 응답자의 70.0%가 ‘대학 네임밸류’를 꼽아 1위를 기록했다. 이어 ‘학과·전공 적합성(64.8%)’, ‘취업률 및 졸업 후 진로 전망(44.5%)’ 순으로 나타났다. ‘거리·통학·생활 여건’은 17.5%로 상대적으로 낮았다.

1순위 기준으로도 ‘대학 네임밸류’가 38.4%로 가장 높았고 ‘학과·전공 적합성’이 33.5%로 뒤를 이었다. 두 항목 간 격차가 크지 않아 수험생들이 대학의 브랜드와 전공 적합성을 동시에 놓고 판단하고 있음을 보여준다.

눈에 띄는 대목은 계열별로 나타난 선택 기준의 차이다.

인문계열 수험생의 79.1%는 ‘대학 네임밸류’를 고려했다고 응답해, 자연계열(64.1%)보다 크게 높았다. 인문계열에서는 학과보다는 대학의 간판이 향후 진로에 더 큰 영향을 미친다는 인식이 강하게 작용한 것으로 풀이된다.

반면 자연계열 수험생은 ‘학과·전공 적합성’을 고려했다는 응답이 66.8%로, ‘대학 네임밸류(64.1%)’를 웃돌았다. 또한 ‘취업률 및 졸업 후 진로 전망’을 고려했다는 비율도 50.2%로, 인문계열(36.9%)보다 높게 나타났다. 자연계열에서 전공의 전문성과 진로 연계성이 정시 지원 판단에 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여주는 대목이다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “정시 지원에서 ‘대학 네임 밸류’가 1순위로 확인된 것은 수험생들이 대학 브랜드를 가장 확실한 ‘안전 자산’으로 인식하고 있음을 보여준다”며 “다만 자연계열은 대학보다 전공을 먼저 따지는 현실적인 판단이 강해 계열에 따라 의사결정 기준이 달랐다”고 설명했다.