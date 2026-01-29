이마트가 설을 맞아 가치소비 PB(자체브랜드) ‘자연주의’ 선물세트 물량을 20% 늘린다. 고물가를 고려해 최대 35% 할인과 ‘2+1’ 혜택도 마련했다.

자연주의 선물세트는 최근 5년간(2021~2025년) 매년 두 자릿수 성장세를 보였다. 지난해 설과 추석에는 자연주의 가공세트 매출이 각각 72.4%, 41.7% 증가했다.

이에 이마트는 올 설 사전예약 기간 자연주의 선물세트를 전년 대비 10% 늘린 33종으로 운영한다. 할인 및 증정 프로모션도 대폭 확대했다.

대표 상품은 ‘저탄소 인증 사과&배 혼합세트’와 ‘저탄소 인증 사과·배·샤인 혼합세트’다. 각각 30% 할인한 7만9800원, 8만2600원에 준비했다. ‘저탄소 인증 한라봉 세트’와 ‘저탄소 인증 대봉시 곶감 세트’도 30% 할인 혜택을 적용한다. ‘저탄소 인증 트리플 사과 세트’는 플라스틱 완충재를 100% 종이로 대체했다.

유기농 과일차·쌀전병·전통음료 세트는 각 2만9800원에 ‘2+1 프로모션’을 적용했다. ‘유기농 표고 혼합 채움세트’, ‘자연주의 유기농 프리미엄 견과 6종 세트’는 사전예약 기간 최대 35% 할인한다. ‘유기농 엑스트라버진 올리브유 세트’도 2+1 행사를 적용한다.

자유방목 방식으로 키운 블랙앵거스 육류도 준비했다. 호주산 ‘자유방목 블랙앵거스 냉장 찜갈비 세트(2.8㎏)’는 10% 할인한 13만3200원에, ‘자유방목 블랙앵거스 등심구이&불고기 세트(1.6㎏)’는 20% 할인한 6만9600원에 선보인다.

성현모 이마트 친환경자연주의 카테고리 CM(카테고리 매니저)은 “앞으로도 실속은 물론 품격과 메시지까지 담은 가치소비 선물세트를 확대할 것”이라고 말했다.