천스닥 시대, 투심 빠르게 코스닥으로 개미 중심으로 관련 ETF 대거 매수해

[헤럴드경제=홍태화 기자] ‘천스닥(코스닥 지수 1000)’ 시대를 맞으면서 관련 상장지수펀드(ETF)에 개미(개인 투자자)들의 매수가 몰리고 있다.

28일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 1주일간 수익률 상위 1∼5위는 코스닥 지수를 배로 추종하는 코스닥 레버리지형 ETF 상품이 차지했다.

세부적으로는 KIWOOM 코스닥150선물레버리지(35.1%), KODEX 코스닥150레버리지(34.8%), HANARO 코스닥150선물레버리지(34.7%), RISE 코스닥150선물레버리지(34.5%), TIGER 코스닥150레버리지(34.3%) 등이다.

코스닥 활성화 정책에 대한 기대 속 개인 투자자 투자 심리이 빠르게 코스닥으로 이동하는 모양새다. ‘천스닥’ 시대가 열린 지난 26일부터 이틀간 개인들은 국내 최대 규모의 코스닥 관련 ETF(레버리지형 제외)인 KODEX 코스닥150을 1조763억원을 순매수했다.

‘KODEX 코스닥150레버리지’(5394억원·2위), TIGER 코스닥150(2219억원·4위), TIGER 코스닥150레버리지(453억원·9위)도 순매수 상위권에 올랐다. 이들 모두 코스닥 지수 상승에 베팅하는 ETF 상품이다.

특히 개인들이 가장 많이 담은 ‘KODEX 코스닥150’은 코스닥 지수가 4년여 만에 1000선을 돌파한 26일 하루 개인 순매수 5952억원을 기록했다. 24년 국내 ETF 역사상 최대 기록이다.

전날에도 개인들은 이 상품을 4812억원어치를 순매수하면서 매집을 이어갔다. ‘KODEX 코스닥150레버리지’도 2631억원어치 샀다. TIGER 코스닥150(1385억원·3위), TIGER 코스닥150레버리지(277억원·7위) 등에도 매수세가 쏠렸다.

개인의 매수세가 집중되면서 한때 코스닥 ETF 수익률이 치솟자 레버리지형 ETF를 사기 위해 거쳐야 하는 사전교육 사이트가 마비되는 촌극이 벌어지기도 했다.

전날 코스닥 지수는 전장보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59로 마감했다. 지난 26∼27일 개인이 많이 팔아치운 것은 KODEX 레버리지(2464억원)와 KODEX 200(467억원)으로, 코스피200 지수가 상승할 때 이익을 얻는 ETF였다.