OP모빌리티와 램프사업 거래 MOU 체결 “모빌리티 산업 내 경쟁력 강화 차원” “사업 효율화로 미래 경쟁력 제고할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스가 급변하는 모빌리티 산업 지형에 맞춰, 지속가능한 성장을 위한 사업 효율화 전략의 일환으로 램프사업 부문 매각을 추진한다.

현대모비스는 글로벌 자동차 부품기업 OP모빌리티와 램프사업부문 거래(매각)을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

프랑스에 본사를 두고 있는 OP모빌리티는 전 세계 28개국에 150곳의 생산거점을 보유, 연 매출 116억5000만 유로(약 20조원, 2024년 기준) 규모의 자동차 부품기업이다.

양사는 올해 상반기 본 계약 체결을 목표로 협상에 본격 착수하며, 거래 구조 및 규모를 비롯한 세부사항은 향후 협상 과정에서 결정할 계획이다.

현대모비스 관계자는 “이번 램프사업 거래를 추진하는 배경에는 ‘미래 모빌리티 시장에서 어떻게 차별화된 생존 방안을 찾을 것인가’에 대한 고민이 자리하고 있다”며 “과거 내연기관 자동차 부품사업의 백화점식 포트폴리오로는 사업 경쟁력과 수익성을 강화하기 어렵고, 궁극적으로 지속가능한 미래 성장을 담보하기 어렵다는 판단 아래 MOU를 추진한 것”이라고 설명했다.

아울러 현대모비스는 OP모빌리티와의 결합을 통해 상호 윈윈할 수 있도록 사업경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

현대모비스 관계자는 “OP모빌리티는 램프사업 강화에 대한 뚜렷한 비전을 가지고 있다”며 “당사 램프사업부는 고객 다각화와 더불어 포트폴리오 확대 효과를 볼 수 있고, OP모빌리티 입장에서는 한국 시장에서 새로운 고객사를 확보하는 기회를 가질 수 있을 것”이라고 말했다.

그러면서 “특히, 양사 램프부문의 결합을 통해 사업 자체의 볼륨을 키워 규모의 경제를 형성하고, 기술 경쟁력과 시장 지배력을 동시에 강화하는 시너지가 기대된다”고 덧붙였다.

한편, 현대모비스는 ‘미래 핵심 사업·제품에 역량을 집중하고, 고부가가치 분야를 중심으로 매출 구조를 전환한다’는 사업 효율화 기조 아래 효율화한 리소스를 고부가가치 사업과 미래 성장 사업에 집중 투자해 경쟁력을 높이고, 지속가능한 밸류업 전략을 통해 임직원과 고객 신뢰에 기반한 책임 경영을 강화한다는 방침이다.