현지 시장정보 수집·분석해 수출기업에 제공

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부와 외교부는 K-푸드의 글로벌 진출을 확대하기 위해 ‘K-푸드 수출 거점 재외공관’ 30곳을 지정했다고 27일 밝혔다.

K-푸드 수출 거점 공관은 기업의 현장 애로 해소를 비롯해 시장 정보 제공, 바이어 연계, 홍보 등 수출 전반을 종합적으로 지원하는 역할을 맡는다.

K-푸드 수출 거점 공관은 전 재외공관을 대상으로 공모를 실시해 권역별 수출 증가율과 파급 효과, 시장 다변화 가능성, 공관의 사전 계획 및 협력 여건 등을 종합적으로 고려해 선정했다.

권역별로는 미국·중국·일본 등 주력 시장 5곳, 아세안·유럽·중앙아시아·중동 등 유망 시장 17곳, 오세아니아·중남미·아프리카 등 잠재 시장 8곳 등이다.

K-푸드 거점 공관은 현지 농수산식품유통공사(aT), 대한무역투자진흥공사(코트라), 문화원 등과 협력해 민관 협의체를 구성하고, 비관세장벽과 식품 관련 제반 규정 등 현지 시장 정보를 수집·분석해 수출기업에 제공하게 된다.

아울러 현지 유통망 발굴, 통관·검역 등 비관세장벽 대응, 위조·모방품 대응 지원을 추진하고 현지 유력 인사와 인플루언서, 소비자를 대상으로 한 홍보 활동도 진행한다.

송미령 농식품부 장관은 “K푸드 거점공관이 보유한 전문성을 통해 우리 기업이 체감할 수 있는 실질적인 수출 애로 해소가 이뤄질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

조현 외교부 장관은 “재외공관의 공공외교 역량과 현지 네트워크를 적극 활용해 K푸드에 대한 인지도 제고는 물론, 우리 기업의 해외 진출과 수출 성과로 이어지는 시너지 효과가 기대된다”고 했다.