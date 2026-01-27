국립공원공단, 우정사업본부 등 6개 기관과 업무협약 체결 폐자원 회수부터 제품생산까지 이어지는 자원순환 체계 구축

[헤럴드경제=이태형 기자] 국립공원에서 버려지는 투명페트병이 민관 협력을 통해 다시 쓰이는 자원으로 거듭난다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 28일 서울 중구 국립공원 스마트워크센터에서 우정사업본부, 롯데칠성음료, 한국포장재재활용사업공제조합, 한국순환자원유통지원센터, 알엠 화성공장과 ‘투명페트병 자원순환 생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결한다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 기후위기 대응을 위한 ‘순환경제 생태계’를 조성하기 위해 국립공원 내에서 버려지는 투명페트병을 효율적으로 회수해 다시 식음료 용기로 만드는 자원순환 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 참여한 6개 기관은 각 기관이 보유한 기술과 역량을 결합해 연간 약 44만 개(6.6톤)의 투명페트병을 고품질 재생원료로 재탄생시킬 계획이다.

국립공원공단은 지리산, 설악산, 북한산 등 전국 12개 사무소 야영장 등 주요 거점에 투명페트병 별도 수거 체계를 운영하고, 탐방객을 대상으로 자원순환 인식개선 활동을 펼친다.

우정사업본부는 우체국 물류망을 활용해 국립공원에서 수거된 투명페트병을 회수해 재활용 선별장으로 운송하는 핵심 역할을 맡는다.

또 우체국 공익재단을 통해 약 1억원 상당의 투명페트병 압축기 20대를 국립공원 현장에 지원해 수거 부피를 줄이고 물류 효율을 높인다.

롯데칠성음료는 수거된 폐자원을 원료로 재생원료가 10% 이상 함유된 ‘재생원료 생수병’을 생산·판매하며, 연간 1500만원의 물류비를 기부한다. 또 국립공원 대피소 등에 생수를 특별가로 공급해 자원순환의 가치를 탐방객과 공유할 예정이다.

알엠 화성공장은 수거된 투명페트병을 선별·가공해 플레이크, 펠릿 등 고품질 재생원료를 생산해 롯데칠성음료에 공급하고, 한국포장재재활용사업공제조합과 한국순환자원유통지원센터는 물류비 및 현장 근무자 지원, 대국민 홍보 등을 통해 사업의 안정적 정착을 돕는다.

이번 사업은 올해 1월부터 내년 12월까지 약 2년간 진행되며, 국립공원공단은 향후 성과를 분석해 적용 대상을 확대해 나갈 방침이다.

최종원 국립공원공단 자원보전이사는 “이번 협약은 민관이 협력해 국립공원의 탄소저감과 순환경제를 실천하는 모범적인 사례”라며, “단순한 쓰레기 수거를 넘어 폐자원이 다시 소중한 자원으로 돌아오는 닫힌고리형 자원순환 체계를 정착시키기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.