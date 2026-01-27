[헤럴드경제=이원율 기자]그룹 방탄소년단(BTS)의 오는 7월 프랑스 파리 공연 날짜가 공개된 뒤 파리 숙소 검색량이 급증하고 있다.

프랑스 일간 르피가로는 26일(현지시간) 숙박업소 플랫폼 호텔스닷컴이 제공한 데이터를 토대로 BTS 공연일 발표 후 파리 숙소 검색량이 590% 증가했다고 전했다.

매체는 “음악 관광의 놀라운 사례”라며 “이 놀라운 수치는 전세계 팬덤 ‘아미(ARMY)’가 4년 만에 국제 무대로 복귀하는 한국 그룹을 만나기 위해 대륙과 시간대를 넘나들 준비가 돼 있음을 보여준다”고 설명했다.

BTS는 오는 7월 17일과 18일 스타드 드 프랑스에서 파리 공연을 한다.

BTS는 4월 9일과 11~12일 고양종합운동장에서 새 월드투어의 막을 올린다.

이어 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 79회에 걸쳐 공연을 한다.

BTS가 투어 콘서트를 하는 것은 2022년 미국 라스베이거스에서 마무리한 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 이후 약 4년 만이다.

호텔 검색량은 파리 지역만 증가한 게 아니다.

7월 6일과 7일 공연이 진행되는 영국의 숙소 검색량도 145% 급증했다. 미국 또한 상당한 증가세를 보였다.

매체는 이런 현상이 ‘음악 관광’이라는 트렌드를 보여준다고 설명했다.

파리 여행은 콘서트 일정을 중심으로 계획되고, 박물관과 센강 유람선 등 나머지 일정이 그 이후 추가되는 식이다.

BTS 소속사 빅히트뮤직은 이날 “지난 24일까지 공연 예매를 진행한 북미, 유럽 공연이 전 회차(총 41회) 매진됐다”며 “각 지역에서는 예매 시작 후 스타디움급 공연장 좌석이 빠르게 소진돼 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다”고 밝혔다.

빅히트뮤직은 “BTS는 미국 엘파소 선 불 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움 등에선 한국 가수 최초로 단독 공연에 나선다”며 “이번 투어로 K팝 공연사에 또 하나의 족적을 남기는 것”이라고 의미를 부여했다.

BTS는 앞서 3월20일 ‘지금의 방탄소년단’을 노래한 신곡 14곡이 담긴 정규 5집 ‘아리랑’을 발표한다.