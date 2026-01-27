[헤럴드경제=문영규 기자] 관세청이 지난해 적발한 K-브랜드 위조물품 11만7000점 중 98%가 중국에서 제작된 것으로 드러났다.

27일 관세청에 따르면 발송국별로는 위조물품 약 12만 점 중 중국이 97.7%로 대부분을 차지했고, 베트남이 2.2%로 뒤를 이었다.

주요 지식재산권 침해 물품은 설화수·조선미녀·3CE 등 화장품을 포함해 마르디메르크디 티셔츠, 젠틀몬스터 선글라스, 마르떼프랑소와저버 모자, 카카오프렌즈 인형 등이었다.

이밖에 K팝 그룹 방탄소년단(BTS) 열쇠고리와 같은 인기 굿즈와 더불어 삼성전자 SD카드, LG전자 전자제품, HD현대 차단기 등 대기업 물품까지 위조했다.

품목별로는 화장품류가 36%로 가장 많았으며, 완구 문구류가 33%로 높은 비중을 보였다.

위조 물품은 일반화물과 특송화물에서 고르게 적발됐다. 전자상거래 활성화에 따라 해외직구를 통한 소량 화물 유통이 증가했기 때문이란 분석이다.

관세청은 한류 인기에 편승한 위조 물품 유통을 차단하기 위해 통관 단계에서 집중단속을 실시했다.

또한 위조 물품으로 인한 우리 기업 피해를 예방하기 위해 지난 5일 중국과 체결한 ‘국경단계 지식재산권 보호 협력을 위한 양해각서(MOU)’의 후속 조치를 추진할 계획이다.

아울러 위조 물품 피해가 큰 국가를 대상으로 현지 유통 실태를 조사해 해외 관세 당국과 정보교환 등 협력을 확대하고, K-브랜드 기업이 참여하는 민관협의체를 구성해 업계의 건의 사항을 수렴하기로 했다.