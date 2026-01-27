[헤럴드경제=이원율 기자]지난해 청바지 광고 문구로 인종주의 논란을 일으킨 할리우드 스타 시드니 스위니(28)가 이번에는 본인의 속옷 브랜드 광고를 위해 로스앤젤레스(LA) 명물인 할리우드 사인에 무단 침입한 행위로 도마에 섰다.

26일(현지시간) 미 연예매체 TMZ와 피플지 등에 따르면 스위니는 며칠 전 LA 시내 마운트 리 언덕에 있는 할리우드 사인 구조물에 올라가 브래지어 여러 개를 이은 줄을 상단에 걸어 늘어뜨렸다.

TMZ는 스위니가 한 묶음의 브래지어를 들고 ‘H’자 구조물에 오른 후 그 행동을 한 뒤 기뻐하는 모습 등을 담은 영상을 입수해 전했다.

이 매체는 스위니가 직접 출시를 준비하는 란제리 브랜드 홍보 영상 촬영을 위해 이런 기행을 벌였다고 소식통을 인용해 전했다.

하지만 스위니는 LA 일대 공공장소 촬영 허가를 발급하는 ‘필름LA’에서 할리우드 사인 촬영 허가를 받았을 뿐, 이 구조물의 소유주인 할리우드 상공회의소에서는 구조물 이용 허가를 받지 않았다.

촬영 허가를 내준 필름LA 또한 구조물 자체를 만지거나 그 위에 오르는 일은 허가하지 않은 것으로 알려졌다.

TMZ와 피플지는 스위니가 상공회의소로부터 무단침입과 기물파손 시도 혐의 등으로 고발될 수 있다고 보도했다.

스티브 니센 할리우드 상공회의소 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “TMZ가 보도한 시드니 스위니 관련 영상 촬영에 대해 어떤 형태의 라이선스나 허가도 부여한 바 없다”며 “해당 제작을 위해 상공회의소에 라이선스나 허가를 요청한 사람도 없었다”고 했다.

니센은 “상업적 목적으로 할리우드 사인을 이용하거나 접근하려는 사람은 반드시 할리우드 상공회의소에 라이선스나 허가를 받아야 한다”고 했다.

스위니 측 대변인은 언론의 논평 요청에 답하지 않았다.

앞서 의류 브랜드 아메리칸이글은 지난해 7월 스위니를 모델로 한 청바지 광고에서 “시드니 스위니는 훌륭한 ‘진’을 가졌다”는 카피를 내걸어 인종차별주의를 조장한다는 비판을 받았다.

아메리칸이글은 청바지를 뜻하는 진(Jeans)이 유전자를 의미하는 진(Genes)과 발음이 비슷한 점을 이용해 일부러 논란을 불러일으키는 이른바 ‘노이즈 마케팅’을 한 것으로 추정됐다.

도널드 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 “공화당원인 시드니 스위니는 지금 가장 ‘핫’한 광고를 내놓았다”며 “청바지가 날개 돋친 듯 팔리고 있다. 힘내라 시드니!”라는 글을 올려 논란에 불을 더 크게 지피기도 했다.

스위니가 모델이었던 청바지는 실제로 높은 판매량을 보였다. 일부 제품은 아예 품절됐다. 아메리칸이글은 이 광고로 2분기에서 시장 전망치였던 21센트를 뛰어넘는 45센트의 주당순이익(EPS)을 기록했다.

한편 스위니는 지난해 12월 미국 연예 주간지 피플 인터뷰에서 “나는 청바지와 그 브랜드를 좋아해 그랬을(광고를 촬영했을) 뿐”이라며 “어떤 사람들이 그 광고와 연관 지으려 한 견해는 지지하지 않는다”고 설명했다.

스위니는 “솔직히 반응에 놀랐다. 많은 사람이 나에게 사실 아닌 동기와 꼬리표를 붙였다”며 “나를 아는 사람이라면 내가 항상 사람들을 하나로 모으려 노력한다는 것을 알 것이다. 나는 증오와 분열을 반대한다”고 했다.