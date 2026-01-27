24일~26일 사흘 간 입주자 사전점검 진행… 입주 예정자 성황리 방문

우수한 시공능력과 품질관리로 자사기술력 입증… ‘호평일색’ 광주 대장단지 우뚝

GS건설은 광주광역시 북구 운암동 일원에 선보인 ‘운암자이포레나 퍼스티체’의 입주자 사전점검을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 입주자 사전점검은 지난 24일(토)부터 26일(월)까지 사흘간 진행되었으며, 예비 입주자들의 큰 호응 속에 성공적으로 마무리되었다. 특히 다양한 현장 행사와 더불어 단지의 우수한 상품성이 두드러졌다는 평가를 받았다.

GS건설은 이번 사전점검에서 예비 입주자 중심의 차별화된 품질 서비스에 집중했다. 고급 마감재와 세심한 설계, 쾌적한 조경 등 실제 입주를 앞둔 고객들이 만족할 수 있는 요소들이 곳곳에 반영되어 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

실제, 당일 현장은 많은 예비 입주자들로 문전성시를 이뤘다. 현장을 둘러본 예비 입주자 최모 씨(46세)는 “중대형 평형이라 쾌적한 데다, 잘 보이지 않는 디테일한 부분까지 세심하게 신경 써준 게 느껴져 맘에 든다”며 “실제로 보니 내부 마감이라든지 마련된 가구들이 기대했던 것보다 훨씬 더 고급스러워서 놀랐다”고 말하면서 긍정적인 평가와 함께 입주에 대한 기대감을 드러냈다.

인근 공인중개사 이모 씨(54세)는 “요즘 문의 전화가 정말 많이 와서 직접 구경을 오게 됐다”며 “3000세대가 넘는 대단지라 규모에 놀랐고, 조경도 굉장히 예쁘게 잘 돼 있어서 방문자 반응이 좋다”고 전했다. 이어 “단지 분위기나 마감 수준이 뛰어나 동네 대장 아파트는 물론이고, 앞으로 광주 지역 시세를 리딩할 단지가 될 것이라는 확신이 든다”고 덧붙였다.

최근 건설업계가 공사비 상승과 부실 시공 등으로 하자 문제가 잇따르고 있는 가운데, 이번 입주자 사전점검이 큰 문제없이 성공적으로 마무리된 것은 업계에서도 눈에 띄는 사례로 평가된다. GS건설은 단순한 품질 점검을 넘어, 입주 전부터 입주 후까지 이어지는 전방위적 품질 관리 체계를 통해 입주민 만족도를 높이고 있다.

실제 GS건설은 입주민의 삶의 질을 최우선으로 삼고, 입주 이후까지 책임지는 철저한 품질 관리로 업계의 모범 사례로 꼽히고 있다. 특히 최근 1년간 국토교통부 하자판정 조사에서 하자 0건을 기록하며 ‘믿고 사는 자이’라는 브랜드 이미지를 더욱 공고히 했다. 이러한 성과는 사전점검은 물론 입주 후까지 이어지는 고객 맞춤형 관리와 신속한 대응 시스템의 결과로, 예비 입주자들로부터 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

입주자 사전점검 기간 동안 진행된 다양한 체험형 행사와 이벤트는 예비 입주민들의 큰 호응을 이끌어냈다. 어린이를 위한 자이 키즈 레고라운지와 캐릭터 솜사탕, 그리고 추운 날씨에 진행된 행사 일정을 고려한 군고구마와 어묵 간식 등은 가족 단위 방문객들의 발길을 사로잡기에 충분했다. 단순한 관람을 넘어 가족이 함께 체험하고 즐길 수 있는 프로그램이 마련되면서, 단지 곳곳에서 웃음과 활기가 넘쳐났다.

특히 집들이 선물로도 인기를 끄는 액막이 명태 만들기 클래스는 방문객들에게 색다른 경험을 제공했고, 운영사진관에서는 삼삼오오 가족 단위 방문객들이 기념사진을 남기며 즐거운 시간을 보냈다. 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 골프 퍼팅 및 어프로치 대회 역시 세대 간 소통의 장이 되었으며, 현장에서 간단한 설문만 참여해도 즉석에서 경품을 받을 수 있는 룰렛 이벤트는 ‘꽝 없는 즐거움’으로 큰 관심을 얻었다.

행사에 참여한 초등학생 김모 군(9세)은 “처음엔 그냥 따라왔는데, 레고도 만들고 솜사탕도 먹어서 추운데도 오길 잘한 것 같아요”라며 “빨리 이 집으로 이사 오고 싶어요”라고 말했다.

또한 방문객들은 현장에 조성된 다양한 커뮤니티 공간과 조경 특화 설계에도 높은 관심을 보였다. 특히 단지 중심부에 배치된 ‘에비뉴 플라자’, ‘커뮤니티 필드’, ‘가든 네트워크’ 등은 입주민의 여가와 휴식을 고려한 공간으로, 세대 간 소통과 일상 속 자연을 느낄 수 있도록 설계돼 호평을 받았다. 풍부한 녹지와 연결된 산책로, 어린이 놀이터, 테마형 정원 등은 입주민의 라이프스타일을 세심하게 반영했으며, 고급스러운 외관 디자인과 어우러져 단지의 완성도를 한층 높였다는 평가다.

실제 현장을 찾은 방문객들 사이에서는 “단순한 아파트가 아니라 고급 주거단지처럼 느껴진다”는 평가가 나올 정도로 긍정적인 분위기가 이어졌다. GS건설의 시공 노하우가 집약된 단지 마감 수준에 대해서도 예비 입주자들의 만족도가 높았다. 현장을 찾은 방문객들은 세심한 시공 품질과 마감재의 조화에 감탄을 표하며, “작은 디테일까지 완성도가 뛰어나다”는 반응을 보였다.

이에 현장을 방문해 둘러본 예비 입주자 지인들도 ‘운암자이포레나 퍼스티체’에 높은 관심을 가지고 잔여 세대를 문의하거나 계약 의사를 비친 것으로 알려졌다.

GS건설 관계자는 “사전점검에서 입주 예정자 분들이 가족 단위 또는 지인과 많이 방문해 높은 만족도를 보였다”며 “입주 예정자 분들의 순조로운 입주를 위해 만전을 기하는 것은 물론 앞으로도 우수한 품질 관리를 선보일 것을 약속드린다”고 전했다.

한편, ‘운암자이포레나 퍼스티체’의 견본주택은 광주광역시 북구 경열로 일원에 위치해 있다.