카녜이 웨스트, ‘나치 찬양 논란’ 사과

[헤럴드경제=이원율 기자]유대인 혐오와 나치 찬양 발언으로 수차례 논란을 일으킨 힙합스타 카녜이 웨스트(예·YE)가 26일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 전면 광고를 내고 과거 반유대주의 행동을 사과했다.

예는 이날 광고를 통해 “나는 나치도, 반유대주의자도 아니다”라며 “유대인들을 사랑한다”고 밝혔다.

예는 ‘내가 상처를 준 사람들에게’라는 제목의 편지에서 과거 본인이 한 문제의 행동은 약물 치료를 멈춘 시기의 양극성 장애 1형 때문이라고 주장했다.

양극성 장애는 극심한 조증과 우울증이 번갈아 나타나는 질환이다.

예는 25년 전 교통사고에 따른 뇌 손상을 제대로 진단받지 못해 양극성 장애를 앓게 됐다고 했다. 이 때문에 현실감각을 잃었으며, 본인이 찾을 수 있는 가장 파괴적인 상징인 스와스티카(나치 문양)에 끌리게 됐다는 주장이다.

예는 “사람들은 쉽게 농담으로 넘기거나 웃는다”며 “하지만 조울증은 생명을 앗아갈 수 있는, 매우 심각하고 고통스러운 질병”이라고 했다.

예는 “양극성 장애를 앓으며 어려운 점 중 하나는 아직 기억하지 못하는 많은 순간, 판단력을 흐리게 하고 무모한 행동으로 이어지는데, 마치 유체이탈을 경험하는 것 같은 느낌이 든다는 것”이라고 했다.

그러면서 “그 상태에서 한 행동들을 후회하고 부끄럽게 생각한다”며 “책임감을 갖고 치료받고 의미있는 변화를 이루기 위해 노력할 것”이라고 했다.

예는 다만 “그렇다고 내가 한 행동이 용서되는 것은 아니다”라고 덧붙였다.

예는 흑인 사회에도 고개를 숙였다.

예는 “흑인 사회는 내가 누구인지에 대한 근간”이라며 “여러분을 실망시켜 정말 죄송하다”고 했다.

그는 ‘노예제도는 선택’이었다는 식의 말을 하고, ‘백인 생명도 소중하다’(White lives matter)라는 슬로건이 쓰인 티셔츠를 입는 모습도 보였다.

예는 2020년께부터 유대인 혐오를 보이고 나치즘을 찬양하는 식의 발언을 해 논란에 휩싸였다.

2023년에도 인스타그램에 히브리어로 글을 올려 유대인 공동체에 자신의 행동을 사과했다.

하지만 2025년 스와스티카 티셔츠를 팔고 히틀러의 연설을 샘플링해 나치 지도자를 찬양하는 내용의 신곡을 발표하는 등 또 구설에 올랐다.

예는 엑스(X)에 “나는 히틀러를 사랑한다”, “나는 나치”와 같은 글을 올리기도 했다.

당시 호주 정부는 예의 비자를 취소하는 초강수도 뒀다.

그는 ‘하일 히틀러’ 발표 후 반발이 커지자 이 노래가 자신의 문제를 자극적으로 표현한 하나의 비유법이었다고 해명하고 노래 제목도 ‘할렐루야’로 바꿨다. 자신의 엑스에서 “더 이상 반유대주의는 없다”고 선언하기도 했다.