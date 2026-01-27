0~4세 발달 맞춤형 ‘동글동글·세모네모 놀이터’ 배치, 월 1회 예술극 프로그램도 운영 지난해 8만 명 다녀간 ‘하하호호 놀이터’ 인기 몰이, 오금동에 여섯 번째 공간 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 28일 오금동 송파어린이문화회관 1층에 서울형 키즈카페 ‘하하호호 놀이터 송파구 6호점’을 개관한다.

이번 6호점 개관은 단순한 놀이공간 확충을 넘어선 의미를 갖는다. 구는 기존 송파어린이문화회관 1층 놀이체험실을 영유아 전용 공간으로 전면 리모델링함으로써, 본건물을 0세 영유아부터 초등학생까지 아우르는 명실상부한 ‘송파구 육아·문화 복합공간’으로 완성시켰다.

새롭게 문을 여는 6호점은 전용 면적 119.05㎡ 규모로, 0~4세 영유아의 발달 특성을 세심하게 고려해 조성됐다.

내부는 ▲원통형 정글짐과 흔들그네 등을 갖춘 ‘동글동글 놀이터’ ▲탐색 및 역할 놀이 교구를 활용해 집중력을 기를 수 있는 ‘세모네모 놀이터’로 구성되어 아이들의 건강한 신체 발달과 창의력 향상을 돕는다.

특히 초록우산어린이재단과 협업하여 조성한 ‘수직정원’은 실내에서도 자연을 느낄 수 있는 친환경 쉼터를 제공한다.

구는 안전하고 즐거운 이용을 위해 돌봄요원과 안전관리요원을 상시 배치하며, 향후 월 1회 영유아 참여형 예술극 프로그램을 운영해 다양화된 놀이·돌봄 수요를 충족시킬 계획이다.

이용 대상은 서울시에서 생활하는 0~4세 영유아와 보호자다. 운영 시간은 월~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 회차별 12명까지 이용 가능하다. 요금은 아동 2000원, 보호자 1000원으로 ‘우리동네키움포털’에서 예약할 수 있다.

구는 현재 하하호호 놀이터를 5개소 운영 중이며, 지난 한 해 약 8만 2000 명이 이용하는 등 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

서강석 송파구청장은 “새롭게 문을 연 6호점이 우리 아이들이 안전하고 자유롭게 놀며 성장하는 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 송파를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.