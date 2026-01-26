[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 대구시가 26일 경북도청에서 ‘대구경북통합추진단(T/F)’ 현판식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.

시도 기획조정실장을 공동 단장으로 한 추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 재확인하고 통합의 방안과 주요 내용을 합의, 보완해 도의회를 설득하는 데 우선 주력 한다.

추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 재확인하고 통합의 방안과 주요내용을 대구경북 공동으로 합의·보완해 먼저 경북도의회의 ‘통합 의견 청취’에 집중한다.

이후 광주·전남, 대전·충남 등 통합을 추진하는 광역자치단체와 함께 국회의 통합 특별법 입법 절차를 지원하고 특별법 통과 이후에는 법령과 관련 규정에 따라 실질적인 통합 절차도 추진해 나갈 계획이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “대구경북 전지역이 수도권에 대응해 지역의 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 힘을 모아주시길 바란다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “그동안 대구경북이 주도한 행정통합이 국가적 어젠다로 채택돼 국가와 지방 대혁신의 역사적 전기를 맞았다”며 “대구경북은 한뿌리인 만큼 다시 힘을 합쳐 대한민국의 중심에 서야 한다”고 말했다.