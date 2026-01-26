내국인 국내여행 선호도 5위는 경주

[헤럴드경제=함영훈 기자] 디지털 여행 플랫폼 아고다는 올해 구정 연휴를 앞두고 아시아 주요 여행지에 대한 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 서울이 아시아 인기 여행지 5위에 이름을 올렸다고 26일 밝혔다.

설 황금연휴 기간 대한민국을 방문할 예정인 외국인 여행객 사이에서는 서울이 가장 선호되는 여행지로 꼽혔다. 이어 부산, 제주도, 인천, 평창이 상위 5위로 집계됐다.

이 가운데 제주도는 숙소 검색량이 전년 대비 72% 증가하며 가장 높은 성장률을 기록했다. 이는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’의 흥행으로 ‘해녀 박물관’ 등 제주 고유문화에 대한 관심이 확대된 데 따른 것으로 분석된다.

제주관광공사가 운영하는 글로벌 서포터즈 프로그램 ‘JJ 프렌즈’를 통한 해외 인지도 제고 역시 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.

평창 또한 전년 대비 숙소 검색량이 40% 증가했다. 설 연휴 기간을 포함해 열리는 ‘평창 대관령눈꽃축제’에 대한 관심이 반영된 결과로, 스키와 눈꽃썰매 포함 다양한 겨울 액티비티와 이색 아이스 카페 등 차별화된 콘텐츠가 여행객들의 주목을 받은 것으로 풀이된다.

대한민국을 찾는 외국인 여행객의 주요 국적은 대만이 가장 높은 비중을 차지했으며, 일본과 홍콩이 뒤를 이었다.

내국인의 설 명절 국내 여행지 검색은 제주도, 서울, 부산, 속초, 경주 순으로 나타났다. 특히 경주는 검색량이 전년 대비 105% 증가하며 두 배 이상 성장했다.