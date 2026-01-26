[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 춘양면에 위치한 정곡암이 지역내 이웃을 돕기 위해 쌀500kg과 현금200만원을 춘양면에 기탁했다고 26일 밝혔다. 정곡암은 규모는 크지 않지만 이웃과 함께하는 나눔의 가치를 소중히 여기며 그동안 수년간 꾸준히 쌀과 현금을 기탁해 오며 지역사회에 온정을 전해왔다. 이번에 기탁된 현금 200만원은 경북사회복지공동모금회를 통해 전달되며, 쌀 500kg은 춘양면 지역내 생활이 어려운 주민들에게 직접 지원될 예정이다. 정곡암 관계자는 “큰 도움이 되지는 않더라도 지역의 어려운 이웃들이 조금이나마 힘을 얻기를 바라는 마음으로 나눔을 이어오고 있다”며 “앞으로도 수행과 함께 지역사회에 보탬이 되는 나눔을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다. 한만희 춘양면장은 “조용하지만 오랜 기간 변함없이 나눔을 실천해 주시는 정곡암에 깊이 감사드린다”며 “기탁해주신 소중한 뜻이 잘 전달될 수 있도록 도움이 필요한 가구에 정성껏 지원하겠다”고 전했다.
kbj7653@heraldcorp.com