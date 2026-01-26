[헤럴드경제=배문숙 기자] 첨단 기술 연구개발(R&D)과 사업화를 위해 꼭 필요하지만, 비싼 가격 탓에 개별 기업이나 연구기관이 선뜻 투자하기 어려웠던 첨단 장비 인프라를 정부가 직접 구축한다.

산업통상부는 초격차 기술 개발과 신속한 사업화에 필요한 장비 구축을 지원하는 ‘산업혁신기반구축사업’에 올해 2685억원을 지원한다고 26일 밝혔다. 이는 지난해보다 11.5% 증가한 역대 최대 규모다.

이 사업은 우리 기업과 연구기관이 시험·평가, 인증, 실증, 테스트베드 구축 등을 위해 필요한 장비를 지원하는 사업이다. 비용 부담 때문에 개별 기업이나 연구기관이 단독으로 투자하기 어려운 장비를 대학·연구소 등 비영리기관에 구축해 공동 활용하도록 하는 것이 목적이다.

특히 올해는 급변하는 기술 트렌드에 맞춰 신규 예산 중 약 40%를 인공지능(AI) 기반 구축에 집중적으로 투입한다.

AI 자율실험실, 제조 AI 전환(M.AX) 등 제조 현장에서 즉시 활용할 수 있는 AI 시설·장비 인프라를 확충함으로써 AI 강국 도약을 위한 산업 저변 확보에 기여할 것으로 기대된다.

특히 올해 신규 과제부터는 전국 286개 연구기반센터 내에 공유형 연구 공간을 구축하는 것이 의무화된다. 이를 통해 대기업부터 중소·중견기업, 대학·연구기관이 한데 모여 기술 혁신을 도모하는 실질적인 협력의 장이 마련될 것으로 예상된다.

산업부는 오는 27일 1차 공고를 시작으로 올해 총 3회에 걸쳐 과제를 선정할 계획이다.

최연우 산업부 산업기술융합정책관은 “AI 대전환 등 급격하게 변화하는 첨단기술 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 연구시설·장비의 선제적 확보가 무엇보다 중요하다”며 “중소·중견기업이 직접 구축하기 어려우나 산업기술 개발에 필수적인 공동활용 인프라를 구축하고 활용을 지원하는 산업혁신기반구축사업으로 우리 기업 현장의 신기술 대응을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.