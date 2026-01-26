[헤럴드경제=이원율 기자]최근 이란에서 발생한 대규모 반정부 시위 과정 중 숨진 이가 이란의 공식 발표나 해외 인권단체 추정보다 훨씬 많은 3만명에 달할 수 있다는 주장이 나왔다.

미국 시사잡지 타임은 25일(현지시간) 인터넷판에서 두 명의 이란 보건부 고위당국자의 말을 인용, 이란 반정부 시위가 절정에 이른 지난 8~9일 이틀 사이에만 약 3만명이 숨졌을 수 있다고 전했다.

이 당국자들은 당시 너무 많은 사람이 이란 치안 부대에 학살당해 시신 가방 재고가 바닥나고, 트럭이 구급차를 대신해야 할 만큼 당국의 사망자 처리 여력을 넘어설 정도였다고 주장했다.

지난 21일 이란 당국은 이번 시위와 관련한 사망자 수가 3117명이라고 밝혔다.

그런가 하면, 미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 이란 시위 관련으로 5137명이 사망한 것으로 확인했다고 전했다. HRNA는 현재 1만2904건을 더 조사 중이며, 최소 7402명의 추가 중상자가 있는 것으로 전해진다고 덧붙였다.

이 단체는 이란 당국의 인터넷 차단 조치와 혼란으로 사망자 수 집계와 검증에 오랜 시간이 걸리고 이 때문에 폭력 진압의 정확한 범위도 불분명하다고 전했다.