[헤럴드경제=문영규 기자] 방송인 김어준 씨가 김민석 국무총리를 여론조사에 넣지 말아달라고 한 총리실 요청에 대해 “내가 알아서 하겠다”는 입장을 밝혔다.

김어준씨는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 방송에서 이같이 말하며 “빼달라고 요구하는 것도 자유지만 넣는 것은 이쪽(여론조사 꽃)이 결정할 일”이라고 못박았다.

김씨는 “김 총리가 (서울시장 선거에)출마하지 않는 것은 다 안다”며 “가상대결에서 1위를 하는 것을 존재감이라고 한다. 선거때 이런 존재감이 안도감을 준다”고 설명했다.

그는 “지지율이 너무 낮을 때 넣어달라고 해도 넣어주지 않는다. 높은 경우에는 후보가 원하는대로 해줘야 하나. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다”며 “이건 조사기관이 판단하는 것”이라고 했다.

또한 “정청래 더불어민주당 대표를 연임시키고 김 총리 당대표 출마를 막으려고 한다는 얘기도 있다”며 “여론조사에 김 총리 이름을 넣으면 당대표 출마가 막아지느냐”고 반문하기도 했다.

지난 23일 총리실은 언론공지를 통해 “이미 경쟁력을 가진 다른 후보들이 있음에도 (김 총리) 본인 의사에 반해 계속 (여론)조사에 포함하는 것은 매우 부적절하다”고 지적했다.

이어 “(그런 행위는) 조사기관으로서 금도를 넘은 것”이라며 “서울시장 선거 관련 조사에 총리를 포함하지 말 것을 다시 강력히 요청한다”고 강조했다.

김 총리가 스스로 ‘불출마’를 수차례 언급했기 때문에 여론조사에서 제외하고 언급하지 말아 달라는 요청이었다.

김씨가 설립한 여론조사업체 ‘여론조사꽂’은 지난 19~21일 실시한 서울시장 후보 적합도 조사에 김 총리를 포함했다.

이 조사에서 김 총리는 ‘서울시장에 적합한 진보 진영 인사’ 문항에서 7.3%를 기록해 정원오 서울 성동구청장(20.9%), 박주민 더불어민주당 의원(10.0%)에 이어 3위에 올랐다.

해당 조사는 서울시 거주 만 18세 이상 2008명을 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 응답률은 9.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.