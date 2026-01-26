두바이 WASL 발주

[헤럴드경제=홍승희 기자] 쌍용건설이 최근 두바이 국영 부동산 개발회사(WASL)에서 발주한 미화 약 2억5000만달러(한화 약 3700억원) 규모의 ‘에비뉴 파크 타워스’ 공사를 수주했다고 26일 밝혔다.

고급 레지던스 2개동(지상 43층·지상 37층) 을 건설하는 이번 공사는 두바이 국제공항에서 10분 거리에 있는 두바이 도심 핵심 개발지역에 위치한다.

쌍용건설은 이번 수주에 앞서 지난 2022년 동일 발주처의 ‘하야트 센트릭 호텔’과 ‘원 레지던스’ 공사를 성공적으로 준공해 발주처와 두터운 신뢰를 유지한 결과 이번 공사를 따낼 수 있었다.

아울러, 이번 수주를 계기로 쌍용건설은 올해 두바이 시장에서 추가 프로젝트 수주에 있어 유리한 입지를 마련했다.

한편 쌍용건설은 ‘아틀란티스 더 로약 호텔’을 포함해 두바이를 대표하는 랜드마크급 고급 건축 프로젝트 총 12건을 성공적으로 완공했다.

이와 함께 2023년 이후 이머시브타워, 키파프 개발사업, 크릭워터스 등 신규 프로젝트를 잇달아 수주하며 2026년 1월 기준 두바이에서 총 6건, 약 1조3000억원 규모의 공사를 수행하고 있다.