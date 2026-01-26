[헤럴드경제=이명수 기자] 26일 오전 2시30분께 발생한 서울 노원구 수락산 산불이 약 9시간30분 만에 완전히 꺼졌다.

소방당국에 따르면 이날 오전 2시29분께 서울 노원구 상계동 산153-1 일대 수락산 수암사 인근에서 산불이 발생했다는 신고가 접수됐다. 불은 수암사 인근 암자 3개 동과 수락산 산림 일부로 확산됐다.

소방당국은 오전 3시1분께 대응 1단계를 발령하고 진화 작업에 나섰으며, 오전 8시18분께 주불을 잡은 뒤 잔불 정리를 진행했다. 이후 오전 12시1분께 모든 불길을 잡았다.

현재까지 인명 피해는 없으며, 수암사에 머물던 주지 스님 1명이 대피한 것으로 파악됐다.

진화 작업에는 산불 진화 헬기 8대를 비롯해 소방 차량 67대가 투입됐고, 소방 인력 230여명, 구청 인력 230여명, 경찰 310여명, 군부대 100여명, 한국전력 인력 10여명 등 총 880여명이 동원됐다.

산림 소실 면적은 약 1만7380㎡로, 축구장 약 2.5배 규모로 추정된다. 수암사 사찰 3개 동은 전소된 것으로 확인됐다.

앞서 노원구는 이날 오전 4시6분께 안전 안내 문자를 통해 “상계동 산153-1 부근에서 산불이 발생했다”며 “수암사 등 인근 주민들은 안전한 곳으로 대피해 달라”고 안내한 바 있다.

당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사 중이다.