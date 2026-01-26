[헤럴드경제=박연수 기자] 여성복 브랜드 올리비아로렌이 온라인에서만 판매하는 ‘온라인 익스클루시브’ 라인을 오는 2월 6일 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 신규 라인은 기획 단계부터 온라인 환경을 고려해 기존 컬렉션과 차별화된 상품으로 구성됐다.

오프라인 기반으로 입지를 다져온 올리비아로렌은 온라인 전용 상품을 출시하며 유통 경쟁력 증대에 나섰다. 기존 고객은 물론 새로운 소비층 유입에 속도를 낸다는 전략이다.

상품은 출근부터 일상적인 외출까지 폭넓게 활용할 수 있는 실용적인 베이직 아이템으로 구성됐다. 슬리브리스와 가디건 세트, 레이어드 스타일의 니트웨어 등 하나의 제품으로 여러 스타일링이 가능한 아이템에 주력했다.

올리비아로렌 관계자는 “첫 ‘온라인 익스클루시브’ 라인은 브랜드가 보유한 소재 노하우와 디자인 완성도를 바탕으로 온라인 쇼핑 환경에 최적화된 아이템을 선보여 뛰어난 제품력에 기반한 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정”이라고 말했다.