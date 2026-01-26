[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 김진호가 존경하는 선배 가수 고(故) 휘성의 전화번호가 타인에게 넘어간 사실이 알리며, 그에 대한 그리움을 표했다.

휘성의 모창 가수로 대중에게 얼굴을 알린 김진호는 26일 자신의 SNS를 통해 새해를 맞아 느낀 상실감을 털어놓았다.

그는 새해가 밝자마자 휘성의 카카오톡 프로필 사진이 기본 이미지로 변경된 것을 보고, 해당 번호의 주인이 바뀌었음을 실감했다고 밝혔다.

김진호는 “좋아하던 존재의 마지막 흔적이 사라진 느낌이었다”며 “사춘기 시절 소중한 연락처를 잃어버린 것처럼 가슴이 서늘해졌다”고 당시 심정을 표현했다.

함께 공개한 캡처 화면에는 ‘휘성 형’으로 저장된 연락처가 더 이상 고인의 사진을 담고 있지 않은 모습이 담겼다.

김진호는 “주인이 바뀐 이 번호를 어떻게 해야 할까 고민이다. 이제 더는 아무런 의미가 없는 11자리의 번호를 눌러 더 보기를 누르고 삭제를 누르면 손쉽게 없어질 그 연락처를 하루에도 수십 번씩 눌렀다 취소했다를 반복했다. 좋아하는 존재의 마지막 흔적을 내가 스스로 없앤다는 느낌”이라고 털어놨다.

이어 “휘에 항상 당신이 있었던 것이 나에겐 마지막 위로였던 것 같다”며 “지우려면 시간이 좀 더 걸릴 것 같다. 차라리 휴대전화를 바꿀 때 나도 몰래 사라졌으면, 더는 내 탓 같이 느껴지지 않게”라고 덧붙였다.

휘성은 지난해 3월 10일 서울 광진구 자택에서 사망했다. 향년 43세.

김진호는 JTBC ‘히든싱어2’ 휘성 편에 출연했다. ‘히든싱어2’ 우승을 기록한 김진호는 정식 데뷔 이후에도 휘성 콘서트에 게스트로 출연하는 등 생전 고인과 깊은 인연을 맺었다.