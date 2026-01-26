작년 대비 BMS 안전기능 보조금 10만원 추가 확보 “한국 고객들에게 차별화된 가치 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 폭스바겐코리아는 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ID.4가 올해 정부의 전기차 구매 보조금 개편에 따른 평가 결과, 수입 승용 전기차 가운데 최대 수준의 국고보조금을 확보했다고 26일 밝혔다.

폭스바겐 ID.4는 강화된 정부의 보조금 정책 기조에 맞춰 배터리 안전성 확보에 기술 역량을 집중한 결과, 수입 승용 전기차 가운데 최대 수준인 432만원의 국고보조금이 지원된다.

특히 ID.4는 배터리 관리 시스템(BMS)을 활용한 배터리 이상 감지 사항을 ‘EV 스마트케어’를 통해 자동 알림 하는 기능을 탑재해 효율적이고 안전한 배터리 관리 기능을 제공한다. 이에 따라 지난해 대비 10만원의 BMS 안전기능 보조금을 추가 확보했다.

폭스바겐코리아는 보조금 확정에 따라 ID.4의 2026년 첫 고객 인도를 순차적으로 시작할 계획이다.

틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 “ID.4가 올해에도 수입 전기차 중 최대 보조금을 확보한 것은 폭스바겐의 배터리 안전 기술과 제품의 경쟁력을 다시 한번 인정받은 것”이라며 “가장 합리적인 프리미엄 전기차인 ID. 패밀리와 강력한 SUV 라인업을 통해 한국 고객들에게 차별화된 가치를 전달하겠다”라고 말했다.

한편, 폭스바겐코리아는 올해 ID. 패밀리를 필두로 한 전기차 라인업과 함께 플래그십 SUV ‘투아렉’, 가솔린 대형 SUV ‘아틀라스’를 아우르는 강력한 SUV 포트폴리오를 구축하는 ‘SUV 공세’ 전략을 지속할 방침이다.

이를 통해 정통 SUV의 강인함과 전기차의 효율성을 모두 원하는 한국 고객들의 폭넓은 니즈를 충족시키고, 수입차 시장 내 SUV 리더십을 공고히 하겠다는 구상이다.