[헤럴드경제=이명수 기자] ‘테크노 골리앗’ 최홍만(45)이 7년 만에 격투기 무대 임원으로 돌아온다.

이데일리에 따르면, 대한MMA연맹은 최홍만이 지난해 12월 연맹 부회장으로 공식 선임됐다고 26일 밝혔다. 전용재 연맹 사무처장은 “대한체육회 가맹 신청을 마친 대한MMA연맹의 부회장으로 최홍만이 정식 합류했다”고 말했다.

최홍만이 공식적으로 격투기계에서 활동하는 것은 2019년 이후 7년 만이다. 최홍만은 민속씨름 천하장사로 국내 무대를 평정한 뒤 일본 격투기 K-1 무대에 진출해 세계적인 인지도를 쌓았다.

연맹에 따르면 최홍만은 종합격투기 저변 확대, 국가대표 선발 시스템 정비, 선수 육성 및 권익 보호를 위한 행정 가이드라인 수립에 관여할 예정이다. 일본 격투기계 사정에 밝다는 점도 강점으로 꼽힌다.

최홍만은 최근 방송 활동을 통해 대중 앞에 다시 모습을 드러냈다. 2025년 MBC 연예대상에서 신인상을 수상하기도 했다. 그는 방송을 통해 “팬들을 위한 마지막 은퇴 경기를 치르겠다”고 밝히기도 했다.

다만 연맹 관계자는 “최홍만의 역할은 개인 경기 출전보다 한국 MMA의 제도권 정착에 초점이 맞춰져 있다”고 말했다.