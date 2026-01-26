[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이정하(27·이관민)가 입대한다.

이정하는 26일 해병대 교육훈련단에 입소, 국방의 의무를 시작한다. 입대와 관련한 별도의 행사는 진행되지 않는다.

소속사 나무엑터스는 지난해 12월 이정하 해병대 합격 소식을 알리면서 “이정하에게 보내주는 변함없는 사랑에 깊이 감사드리며 성실한 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁한다”고 했다.

이정하는 지난해 6월 웨이브 드라마 ‘원:하이스쿨 히어로즈’ 공개 인터뷰에서 “(군대에서) 마음을 더 단단히 하고 훈련도 열심히 받고 싶다, 누가 봐도 멋지게 군생활하고 싶다”라고 밝힌 바 있다.

1998년생인 이정하는 2017년 웹드라마 ‘심쿵주의’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘런 온’ ‘알고있지만,’으로 얼굴을 알렸고, 2023년 공개된 디즈니+(플러스) 오리지널 시리즈 ‘무빙’으로 큰 주목을 받았다. 최근 ENA 드라마 ‘UDT:우리 동네 특공대’에 출연했다.

이정하는 군복무로 인해 ‘무빙’ 시즌2에는 합류하지 않는다.