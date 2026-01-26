- 학술연구지원사업 설명회 개최 - 학문후속세대·집단연구 지원강화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 ‘2026년 인문사회분야 학술연구지원사업 종합계획’의 주요 내용을 공유하고 현장 연구자들의 이해를 돕기 위해 사업설명회를 개최한다.

이번 설명회에서는 연구자 및 대학 관계자를 대상으로 27일 대전(연구재단)과 29일 서울(이화여대)에서 진행되며, 2026년 중점 추진방향, 신규과제 공모 안내, 사업별 주요 개선사항 등을 상세히 소개할 예정이다.

특히 현장에 사업별 질의응답 부스를 운영해 연구자의 궁금증을 신속히 해소하고 사업 참여 편의성을 높일 계획이다.

2026년 인문사회분야 학술연구지원사업의 총 예산은 전년 대비 약 9.8% 증가한 2993억 원으로, 총 7377과제(신규 3085과제 내외)를 지원한다.

주요 중점 추진사항으로는 ▷학문후속세대의 안정적 연구환경 및 성장 지원 강화 ▷대학연구소 중심의 개방형 연구혁신 플랫폼 강화 ▷연구자 친화적 제도 개선 및 성과 확산의 세 가지를 제시한다.

석사과정생 연구장려금과 박사과정생 연구장려금을 모두 대폭 확대한다. 또한 박사급 연구자의 국제 경쟁력 제고를 위해 ‘글로벌리서치’ 사업을 신설해 박사후 해외 연수의 기회도 제공한다.

인문한국(HK) 3.0 및 글로벌 인문사회 융합연구 등 집단연구 지원 예산을 확대해 거대 융복합 연구 기반을 공고히 할 예정이다. 아울러, 거점국립대를 중심으로 지역 내 인문사회 연구거점 마련을 위한 ‘대학기초연구소’ 지원사업을 신설해 3개교에 총 120억 원(과제당 연 40억 원)을 지원할 예정이다.

연구자 친화적 지원을 위해ㅔ 연구활동계획서 분량을 간소화하고, 연구개시일 이전 박사학위 취득 예정자도 사업을 신청할 수 있도록 요건을 완화한다. 인문사회 R&D 전주기 관리를 위한 ‘차세대 학술연구포털’ 구축을 추진해 AI 기반의 연구행정지원 서비스를 준비할 예정이다.

김면중 한국연구재단 인문사회연구총괄실장은 “이번 행사는 연구자들의 2026년 인문사회분야 학술연구지원사업에의 접근용이성과 활용도를 높이는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.