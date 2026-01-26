1월 26일~2월 9일…9명

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)는 식품위생 관리에 참여할 소비자식품위생감시원을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

소비자식품위생감시원은 식품위생에 대한 건전한 소비문화 정착과 안전한 외식환경 조성을 위해 활동하는 시민 참여 제도로 ▷식품위생업소 위생관리계도 ▷식중독 예방 홍보 ▷식품위생 관련 모니터링 등의 역할을 수행하게 된다.

모집 인원은 총 9명이며, 접수기간은 1월 26일부터 2월 9일까지다.

지원 대상은 식품위생에 관심이 있고 지역사회 봉사활동에 적극 참여할 수 있는 고양시민으로 ▷식품위생 관련 면허증·자격증 소지자 ▷관련 학과 졸업자 ▷1년 이상 식품위생 행정에 종사한 경험이 있는 자를 대상으로 선발할 예정이다.

선발된 감시원은 위촉 후 직무교육을 거쳐 현장 활동에 참여하게 된다.

시 관계자는 “소비자식품위생감시원은 행정과 시민을 연결하는 중요한 역할을 담당하는 만큼 식품위생법에 명시된 자격 요건을 충실히 반영해 전문성을 한층 강화할 것”이라며 “식품·영양·위생 분야의 전문성을 갖춘 시민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 전했다.

모집에 대한 자세한 사항은 고양시청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 식품안전과로 하면 된다.