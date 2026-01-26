PQ라운드 김안나 상대 7이닝 25점

[헤럴드경제=조용직 기자] 베트남 신예 응우옌 호앙옌니(26·여·에스와이)가 애버리지 3.571을 기록, 역대 LPBA 한 경기 최고 애버리지 기록을 세웠다.

25일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 9차투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA PQ라운드(2차예선)에서 N.응우옌은 김안나를 상대로 7이닝 만에 25-3으로 승리했다.

이날 7이닝 만에 25점을 채운 N.응우옌은 애버리지 3.571을 기록, LPBA 역대 한 경기 애버리지 최고 신기록을 썼다. 종전 기록은 김세연(휴온스)이 지난 시즌 ‘SK렌터카-제주특별자치도 LPBA 월드챔피언십’ 조별예선에서 기록한 3.143이다.

김세연의 기록을 넘어선 N.응우옌은 대회에서 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원) 수상이 유력해졌다.

지난 시즌 7차투어(하이원리조트 챔피언십)에서 와일드카드로 LPBA 무대에 데뷔한 N.응우옌은 이번 시즌 본격적으로 LPBA 무대에 합류, 팀리그에서는 에스와이 유니폼을 입었다.

이날 LPBA 팀리거들도 대거 64강에 진출했다. 팀리그 하나카드의 우승 주역인 김진아는 김보민을 상대로 접전 끝에 24-23(26이닝)으로 승리했으며, 서한솔(우리금융캐피탈)은 18-6(28이닝)으로 이담을 돌려세웠다.

대회 2일차인 26일에는 오전 11시부터 LPBA 64강전이 4턴에 걸쳐 펼쳐진다. 64강전은 PQ라운드를 뚫은 32명과 LPBA 랭킹 1위 김가영(하나카드) ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈) 이미래(하이원리조트) 등 시드를 받은 32명이 출전한다.