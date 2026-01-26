[헤럴드경제=정목희 기자] 마크 카니 캐나다 총리는 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘100% 관세 부과’ 위협과 관련해, 캐나다는 중국과 자유무역협정(FTA)을 체결할 의도가 없다고 밝혔다. 캐나다 CBC 방송이 이날 보도했다.

보도에 따르면 카니 총리는 이날 토론토에서 기자들과 만나 “중국과 취한 조치들은 최근 몇 년간 발생한 특정 현안들을 바로잡기 위한 것”이라며 이같이 말했다.

그는 또 캐나다가 미국·멕시코와 체결한 자유무역협정에 따라, 양국에 사전 통지 없이 제3국과 자유무역협정을 체결할 수 없다고 설명했다. 카니 총리는 “중국이나 다른 경제권과 그러한 협정을 추진할 의도는 없다”고 강조했다.

앞서 카니 캐나다 총리는 지난 16일 방중 기간 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 “새로운 전략적 동반자 관계”를 선언했다. 두 정상은 중국산 전기차와 캐나다산 유채씨에 대한 관세 인하에도 합의했다.

트럼프 대통령은 지난 24일 트루스소셜에 “캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것”이라고 경고했다.

이어 25일에도 트루스소셜에 글을 올려 “캐나다가 체계적으로 자멸하고 있다”며 “중국과의 (무역) 합의는 그들에게 재앙”이라고 말했다.