남녀노소 사로잡은 유럽의 낭만, 기차의 매력... 스위스에 이어 이탈리아로 완성 이탈리아 문화&자연 명소 총망라… 정교한 디오라마, 생동감 있는 움직임 연출 1월 31일 개관... 노원에서 떠나는 당일치기 이탈리아 여행 출발!

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 오는 31일 오후 2시 ‘노원기차마을 이탈리아관’을 정식 개관한다고 밝혔다.

노원기차마을 이탈리아관(이하 이탈리아관)은 지난 2022년 개관한 미니어처 전시관 ‘노원기차마을 스위스관(이하 스위스관)’ 후속작이다.

‘스위스관’은 스위스의 풍광을 정교하게 구현해 낸 디오라마 작품과 그 사이를 수없이 오가는 미니어처 기차가 조화를 이루며 현재까지 큰 인기를 끌고 있다. 개관 이후 1년 만에 9만7000여 명이 방문했으며 그중 타지역 관람객이 62%에 달한다. 지난해도 12만 명 이상이 방문해 콘텐츠의 경쟁력을 입증하고 있다.

이에 구는 ‘이탈리아관’ 조성에 착수했다. 관광 자원으로서의 잠재력이 입증되면서 콘텐츠의 연속성을 확보할 후속 전시관 조성이 필요하다는 판단에서다.

‘이탈리아관’은 고대 로마 유적, 중세 르네상스를 이끈 문화유산과 시대를 넘나들며 꾸준히 사랑받는 자연풍경이 어우러져 ‘자연과 문화’의 매력이 다채롭게 펼쳐진다. 규모도 스위스관보다 2배 이상 크게 조성했다.

디오라마로 떠나는 미니 이탈리아 여행은 로마, 베네치아, 피렌체, 나폴리, 밀라노 등을 아우른다. 성 베드로 대성당, 산 마르코 광장, 두오모 성당은 물론 나폴리 항, 돌로미티산맥, 베수비오 화산처럼 이탈리아를 떠올리면 손에 꼽을 수 있는 명소들이 망라되어 있다.

50여 종에 달하는 전시 아이템은 모두 실물의 1/87 비율로 조성됐다. 작품 사이를 총 160m 길이로 연결된 레일에 미니어처 기차가 끊임없이 오간다. 구는 특히 정교한 디테일에 자신감을 드러냈다. 콜로세움의 검투 경기를 관람하는 관객들의 의상과 동작, 트레비 분수의 물줄기와 조각상까지도 실제처럼 구현해 냈기 때문이다.

스위스관 개장 당시 어린이들의 발길을 붙잡았던 ‘움직이는 모형 연출’은 이탈리아관에서 더욱 다채롭게 표현했다. 각 작품의 조작 버튼을 누르면 기울어진 피사의 사탑을 바로 세우는 슈퍼맨의 등장, 수로를 따라 운행하는 베네치아의 곤돌라, 대전차 경기장의 전차 경주, 콜로세움에서 펼쳐지는 검투사와 맹수의 대결이 펼쳐지며 호기심을 자극한다.

개관 이후 이탈리아관은 스위스관과 통합 운영하여, 입장권을 구매하면 두 전시관을 모두 관람할 수 있다. 입장 요금은 어린이 2000 원, 어른 4000 원이며, 노원구민은 50% 할인된다. 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 관람이 가능하고, 월요일, 설날 및 추석 당일은 휴무다.

구는 원활한 전시 관람과 기차마을에 소개된 랜드마크의 이해를 돕기 위해 QR코드를 활용한 해설을 제공하고, 정식 개관 이후에도 계절에 맞춘 연출을 추가하는 등 콘텐츠를 꾸준히 보강할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “기차를 사랑하는 어린이들과 유럽의 낭만을 사랑하는 어른 누가 와도 만족할 공간을 선사하기 위해 공을 들였다”며 “기차카페, 기차레스토랑과 더불어 화랑대 철도공원에서 완벽한 하루 나들이를 만끽하시길 바란다”고 말했다.