입시전략 대표강사 윤윤구 강사 비롯한 윤혜정, 심주석, 정승익 대표 강사 릴레이 특강 제공 명문대 합격생 사례 기반 ‘대입 필승 전략’과 ‘수능 대비 과목별 학습법’ 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 2월 21일 관악구청 대강당에서 개최하는 ‘2027학년도 대입·학습전략 특강’을 개최, 고등학생과 예비 수험생, 학부모의 입시 걱정 해소에 나선다.

구는 이번 특강을 위해 공·사교육 현장에서 일타강사로 입소문 난 EBS 대표 강사진을 특별초청해 입시 전략 특강과 과목별 학습 전략을 제공할 예정이다.

1부 강연은 EBS 수능 현장교사단 수능총괄과 입시설명회 입시전략 대표 강사인 윤윤구 강사의 진행으로 오전 10시부터 2시간 진행된다. 윤윤구 강사는 입시 문턱에 들어설 중학교 3학년과 고등학교 1~2학년 학생에게 ‘입시 본질’을 주제로 명문대 합격생 사례와 대입 필승 공식 입시전략을 전수할 계획이다.

오후 1시부터 4시간 진행되는 2부 강연에는 고등학교 2학년과 3학년, 수험생을 대상으로 수능 과목별 EBS 대표 강사진의 릴레이 강의가 이어진다. ▲국어 대표강사 윤혜정 ▲수학 대표강사 심주석 ▲영어 대표강사 정승익이 과목별 학습법을 비롯한 수능 대비 학습전략을 제시한다는 방침이다.

구는 이번 강연에 참가할 관악구 소재 고등학교 재학생 또는 관악구 거주 학생과 학부모 400명을 선착순으로 모집한다. 참가를 희망하는 주민은 오는 1월 30일 저녁 6시부터 홍보 포스터 내 QR코드 또는 관악구청과 관악진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

한편 구는 효율적인 대입 준비와 학업 설계를 지원하기 위해 2024년부터 EBS 초청 강연을 운영해 수험생과 학부모로부터 높은 관심과 만족도를 얻어 왔다.

강연을 주관하는 관악진로직업체험지원센터는 이번 특강을 시작으로, 새학기를 시작하는 중학교 2학년부터 대입 수험생, 학부모를 대상으로 대입 전략 컨설팅, 학습 컨설팅 등을 매월 평일과 토요일에 운영할 예정이다. 또한 대입 수시·정시 시즌별 입시설명회와 중학교 3학년의 맞춤형 고입 선택을 위한 설명회 등 시기별 진학 설계 지원 프로그램을 연중 제공할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “지난해 불수능의 여파로 학생과 학부모분들이 대입 전략 수립에 어려움을 겪고 있을 것으로 염려된다”며 “이번 강연이 관내 학생들이 안정적으로 대입과 진학을 준비할 수 있도록 실질적인 도움과 방향을 제시하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.