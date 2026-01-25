2개 수사대 구성·45명 인력 투입 정경호 광주청 수사부장 수사 지휘 공정성 위해 부산청장 지휘·보고 배제 국수본 직접…변호사 수사관 집중 구인

[헤럴드경제=박성준 기자] 경찰이 ‘테러’로 지정된 2024년 이재명 대통령 피습 사건을 수사할 태스크포스(TF)를 부산에 꾸린다.

경찰청 국가수사본부는 오는 26일부터 부산경찰청 산하에 이 대통령 피습 사건을 수사할 TF를 출범한다고 25일 밝혔다. 2개 수사대 45명으로 구성되며, 이후 수사 진행 상황에 따라 수사 인력을 증원할 예정이다. 수사 지휘를 맡을 단장은 정경호 광주경찰청 수사부장이 맡는다.

수사TF는 ▷배후·공모 세력 여부 ▷초동 대응 과정의 증거인멸 의혹 ▷테러 미지정 경위 등에 대한 진상 규명에 나선다.

사무실은 부산경찰청에 마련되나, 수사의 공정성과 중립성 확보를 위해 부산경찰청장은 지휘 체계에서 제외되고 직접 보고도 받지 않는다. 국수본이 사건을 직접 관리한다. 경찰은 특히 변호사 자격증을 지닌 수사관을 집중 구인 중인 것으로 전해졌다. 테러 혐의 수사 전례가 많지 않은 데다 정교한 법적 검토가 필요하기 때문으로 풀이된다.

앞서 이 대통령은 더불어민주당 대표였던 지난 2024년 1월 2일 부산 가덕도 신공항 부지를 방문하던 중 김 모(67) 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 긴급 수술을 받았다. 이후 윤석열 정부 시절 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고, 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 여권을 중심으로 제기됐다.

정부는 지난 20일 해당 사건을 테러방지법상 ‘테러’로 공식 지정했다. 경찰은 수사 TF를 중심으로 배후와 공모 세력 여부, 초동 대응 과정의 의혹 등을 철저히 밝히겠다는 계획이다.