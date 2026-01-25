[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 박나래의 이른바 ‘주사 이모’로 지목된 이모 씨가 SBS ‘그것이 알고 싶다’(이하 ‘그알’) 방송 제작진을 비난하며 억울함을 호소했다.

이 씨는 25일 자신의 인스타그램에 “‘그것이 알고 싶다’ 결국엔 팩트는 없고 또 가십거리”라며 “분명 남편하고 대화를 인터뷰한 것처럼 짜깁기 하지 말라고 했는데, 또 몰카 써서 악마의 편집”이라고 적었다.

이 씨는 또 “(그알 제작진이) 12월 한 달 내내 전화와 문자, 집으로 매주 찾아오더니, 1월 1일 새해 아침까지 찾아와 경찰이 출동하는 상황까지 벌어졌다”고 주장했다. 그러면서 “그만 괴롭히라고 당신들 때문에 1월 1일 충격으로 자살 (시도)까지 했었다고, 남편이 ‘제발 그만 좀 하라’고 유서까지 보내준 걸 또 이용해서 방송에 내보내다니”라며 “죽다 겨우 살아난 사람의 부탁을 또 시청자의 알권리라고 포장해서 방송을 이용한 당신은 살인자”라고 비난했다.

그알은 24일 방송에서 ‘주사 이모’ 의혹을 다뤘다. 이 씨가 의료면허 없이 불법 의료행위를 했다는 의혹이다. 앞서 박나래, 키(샤이니 멤버) 등 주사 이모로부터 의료서비스를 받았다는 의혹이 제기된 연예인들은 ‘이 씨가 의사인 줄 알았다’고 주장한 바 있다.

방송에는 이 씨의 남편 인터뷰가 실렸는데, 그는 “키든 나래든 이 씨가 의사인 줄 알았다고 한 건 정말 구라”라며 이 씨가 의사 행세를 하지 않았다고 주장했다. 또 “의료 행위를 한 적이 없다”라며 이 씨가 복합 부위 통증 증후군인 ‘CRPS’로 손이 강직돼 있어 주사를 놓을 수 있는 상황도 아니라고 밝혔다. “진짜 주사 이모는 따로 있다”라며 이 씨는 주사 이모가 아니라는 주장도 내놓았다.

그러나 박나래의 전 매니저는 2023년 이 씨를 처음 만났을 때부터 의사인 줄 알았다고 말했다. 이 씨가 해외촬영까지 동행해 박나래에게 주사를 놓기도 했다고 말했다. 박나래가 이 씨에게 받았다고 주장한 약품 목록에는 마약류 관리 시스템을 통해서만 유통되는 향정신성 의약품이 다수 있다는 것이 전문가의 판단이다.

방송에는 또 ‘이 씨는 중국 내몽골에 있는 의대를 다녔다’, ‘이 씨에게는 중국에서 취득한 의사 면허가 있다’, ‘중국의 병원에서 특진 교수로 임명됐다’라는 이 씨 남편의 주장도 소개됐다. 그러나 제작진이 중국의 병원 측에 확인해본 결과 이는 사실이 아니었다.

이 씨 남편은 “의료법 위반, 약사법 위반에 대한 잘못은 인정해 벌을 받겠다”라면서도 “의사 사칭에 대해서만큼은 무혐의를 받고 싶다”라고 말했다.

현재 이씨는 의료법 위반 등 혐의로 경찰 수사를 받고 있으며, 출국 금지 조치가 내려진 상태다.