[헤럴드경제=장연주 기자] 중국에서 남편의 불륜 사실을 폭로했다가 법원으로부터 사과 명령을 받은 한 여성이 오히려 이를 역이용한 ‘사과 영상’을 올려 인기를 끌고 있다. 이 여성은 사과 영상에서 불륜 상대와 주고받은 메시지 등 정황을 녹여내고 상대를 조롱해 ‘통쾌한 복수’라며 오히려 큰 호응을 얻고 있다.

25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 허난성에 거주하는 뉴 모씨는 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 남편 가오씨에게 15일간 공개 사과하라는 법원 판결을 이행중이다.

뉴씨는 남편인 가오씨가 직장동료와 5년간 부적절한 관계를 맺고 부부 공동 자산까지 써가며 내연녀에게 금품을 선물해온 사실을 알게 됐다.

이에 분노한 뉴씨는 SNS에 남편의 신상과 불륜 정황을 거친 표현과 함께 올렸고, 이를 본 가오씨가 명예훼손으로 아내를 고소했다.

결국 현지 법원은 “개인의 도덕적 결함이 타인의 권리를 침해할 정당한 사유가 될 수 없다”며 뉴씨에게 15일간 매일 사과 영상을 올리라고 명령했다.

하지만 뉴씨는 법원의 명령을 따르면서도 사과 영상을 통해 상세한 불륜 정황 등을 녹여내면서 반격에 나서 오히려 호응을 얻고 있다.

뉴씨는 사과 영상에서 “분노에 휩싸여 당신을 모욕한 것을 사과한다”면서도 “당신과 상간녀는 진정한 사랑인 것 같다. 도덕적 결함이 있더라도 당신의 인권과 명예는 존중받아야 마땅하다”고 비꼬았다.

그는 또 사과 과정에서 남편이 상간녀의 남편에게 폭행을 당해 다친 사진, 불륜 상대와 주고받은 메시지 등을 자연스럽게 노출했다.

특히 “당신을 ‘돼지’라고 부르며 조롱하지 말았어야 했다. 그녀를 보호하다가 매를 맞다니, 당신은 참된 지도자이자 연인”이라며 비꼬았다.

뉴씨의 사과 영상들은 현지 온라인상에서 폭발적인 화제를 모으며 수일 만에 35만명이 넘는 팔로워를 끌어 모으는 기염을 토했다.

현지 누리꾼들은 “법적으로는 졌지만 도덕적으로는 완승”, “사과를 공개 처형으로 바꾼 지혜로운 여성”, “불륜 남편에 대한 최고의 복수는 본인이 더 잘 사는 것”이라며 뉴씨의 행보를 응원하고 나섰다.

뉴씨는 사과영상에 대한 대중의 호응과 관심을 바탕으로 라이브 커머스(실시간 방송 판매)에 도전해 의류와 화장품 등을 판매하며 홀로서기를 준비 중인 것으로 알려졌다.