배·대추·무 값 내리고 사과·조기·쌀값은 올라 전통시장이 마트보다 약 11만원가량 저렴해 수산물·가공식품은 고환율에 상승 압력 지속 “한파 영향 채소·과일류 가격 변수 유의해야”

[헤럴드경제=박성준 기자] 올해 설을 앞두고 주요 과일과 채소류 가격이 안정세를 보이면서 차례상 차림 비용이 지난해보다 소폭 하락했다는 조사 결과가 나왔다. 다만 사과와 수산물, 떡국떡 등 일부 품목은 가격이 올라 품목별 등락이 엇갈린다.

25일 전문가격조사기관인 한국물가정보에 따르면 4인 가족 기준 설 차례상 비용을 조사한 결과, 전통시장은 약 29만6500원으로 지난해보다 1.98% 감소했다. 대형마트 장보기 비용은 약 40만6880원으로, 전년보다 0.64% 하락했다.

품목별로는 배와 대추, 무, 배추 등 채소·과일류의 가격 하락이 전체 비용 감소를 이끌었다. 지난해 작황이 좋지 않아 가격이 높았던 배(신고 3개)의 출하 여건이 개선되면서 전통시장 가격이 지난해 2만7000원에서 1만8000원으로 33.33% 급락했다. 기상 여건이 좋았던 대추(400g)도 25% 내린 6000원에 거래되고 있다. 무와 배추 역시 전통시장 기준 각각 25%, 14.29% 하락하며 안정적인 흐름을 보였다.

이에 반해 수산물과 일부 가공식품은 오름세를 보였다. 특히 수산물은 환율 상승 등 외부 요인에 따른 수입 원가 상승으로 가격이 뛰었다. 조기(중국산 3마리)는 전통시장 기준 1만2000원에서 1만5000원으로 25% 올랐고, 쌀값 상승 영향으로 떡국떡(1kg) 가격도 16.67% 상승했다. 축산물 중 달걀(10개)은 대형마트 기준 4580원 선으로 1년 전보다 4.57% 올랐다.

이동훈 한국물가정보 팀장은 “올해 차례상 비용이 소폭 낮아지며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다”면서도 “다만 최근 한파로 인해 기온에 민감한 채소나 과일류의 가격이 다시 오를 가능성이 있어 설 직전까지 물가 변동을 주시해야 한다”고 말했다.