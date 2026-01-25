모험자본·포용금융 등 분과별 핵심 과제 설정 이찬우 회장 “자산 질적 개선·경제 대전환 선도”

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협금융지주가 생산적 금융의 컨트롤타워 역할을 할 특별위원회를 출범했다.

농협금융은 지난 23일 서울 서대문구 농협중앙회 본관에서 생산적 금융 특별위원회 출범식을 개최했다고 25일 밝혔다.

위원회는 그룹 차원의 체계적인 생산적 금융 이행을 위해 ▷모험자본·에쿼티 ▷투·융자 활성화 ▷국민성장펀드 ▷포용금융 등 4개 분과로 구성됐다. 분과별로 모험자본·에쿼티 투자 확대, 기업성장지원 대출 확대, 첨단전략산업 자금 지원, 포용금융 강화 등을 핵심 과제로 설정했다.

농협금융은 생산적 금융 대전환을 추진하면서 취약계층의 금융 접근성을 높이고 금융 부담을 완화하는 것을 목표로 제시했다. 위원회 출범에 앞서 공모전을 열어 생산적·포용금융 아이디어 6건을 선정했으며, 실무 검토를 거쳐 조기 사업화할 계획이다. 기업신용평가 모형 고도화, 농촌 근로자 정착 지원 금융상품 공급, 기업생애주기 모험자본 공급 영역 확대 등이 포함됐다.

이찬우 농협금융 회장은 “단순히 정부 정책에 부응하는 차원을 넘어 농협금융 자산의 질적 개선과 대한민국 경제 대전환에 선도적 역할을 해야 한다”고 강조했다.