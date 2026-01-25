[헤럴드경제]
[헤럴드경제=민상식 기자] 李대통령 “5월9일 계약분까지 양도세중과 유예 국무회의서 논의”

李대통령 “정부 이기는 시장없다”…‘양도세중과 유예종료’ 재강조


