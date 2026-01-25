코스피 시총 3759억 중 외인 비중 37.18% 반도체 이어 조선·방산·원전 집중 매집 삼전·현차 매도 우위 속 한화오션 순매수

[헤럴드경제=박성준 기자] 유가증권시장에서 시가총액 대비 외국인 투자자의 보유 주식 비중이 5년 9개월여 만에 최대치를 기록했다. 지난해 하반기 반도체에 집중했던 외국인은 이달 들어 조선·방산·원전 등 이른바 ‘조·방·원’ 업종을 집중적으로 사들이며 매수세를 이어가는 모습이다.

25일 한국거래소에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장 상장종목 전체 시가총액(3759조7225억원)에서 외국인 보유액(1398조348억원)이 차지하는 비중은 37.18%로 집계됐다. 이는 2020년 4월 9일(37.34%) 이후 가장 높은 수치다.

외국인 보유 비중은 지난해 상반기 31~32%대를 횡보하다 9월부터 본격적인 증가세를 탔다. 10월 말 35%, 12월 말 36%를 잇달아 넘어선 뒤 지난 7일에는 37% 선까지 돌파했다. 이후 전체 시가총액 증가율이 매수세를 웃돌며 지난 23일 기준 외국인 보유율은 36.85%로 소폭 줄었지만, 시장에서는 여전히 강력한 매수 동력이 남아있는 것으로 보고 있다.

외국인의 매수 목표는 반도체에서 다른 대형주로 옮겨가는 추세다. 지난해 하반기(6월 2일~12월 30일)에는 삼성전자(14조1209억원)와 삼성전자우(2조2532억원)를 가장 많이 샀으며, 이어 ▷한국전력(9771억원) ▷LG화학(9313억원) ▷이수페타시스(8116억원) ▷삼성전기(7211억원)가 뒤를 이었다.

반면 이달(1월 2~23일) 들어서는 한화오션(9426억원)이 순매수 1위에 올랐다. 이어 ▷두산에너빌리티(8293억원) ▷네이버(NAVER·5298억원) ▷HD현대중공업(5197억원) ▷셀트리온(5139억원) ▷한화에어로스페이스(3851억원) 순으로 매수세가 집중됐다. 같은 기간 현대차(-3조2107억원)와 삼성전자(-2조8433억원)는 매도 우위를 보였다.

이 같은 변화는 글로벌 업황에 기인한다. 조선·원전주는 글로벌 수요 확대에 따른 대형 수주 기대감이 반영됐고, 방산주는 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 지정학적 긴장감 속에 주목받고 있다는 분석이 나온다.