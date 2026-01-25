[헤럴드경제=민상식 기자] 2029 동계아시안게임을 유치한 사우디아라비아가 개최를 연기했다고 24일(현지시간) AFP 통신이 보도했다.

대체 개최지로 한국 평창과 중국 베이징·하얼빈이 거론된다. 아시아올림픽평의회(OCA)는 지난해 대한체육회를 통해 2029 동계아시안게임을 대신 개최할 의사가 있는지 타진한 것으로 알려졌다.

OCA와 사우디아라비아 올림픽위원회는 공동 성명에서 “광범위한 협의 끝에 향후 동계아시안게임 개최를 위한 개정된 틀에 합의했다”며 2029년 대회를 추후로 연기했다고 밝혔다.

두 기관은 연기된 개최 일정을 공개하지는 않으면서 “적시에 발표할 것”이라고 설명했다.

OCA와 사우디올림픽위원회는 사우디가 겨울 스포츠 활성화와 선수·시설 발전 등을 촉진하기 위해 앞으로 수년간 단일 겨울 스포츠 행사들을 개최할 것이라고 밝혔다.

이 계획으로 향후 동계아시안게임을 앞두고 더 많은 지역 참여를 장려하고 추가 준비 시간을 확보하게 된다고 두 기관은 설명했다.

그러면서 이번 연기가 사우디와 서아시아 지역의 장기적이고 지속 가능한 동계 스포츠 발전을 위해 합의된 약속을 반영한 것이라고 덧붙였다.

사막 왕국인 사우디는 세계 최대 규모 스마트 도시로 건설 중인 네옴시티에서 동계아시안게임을 개최하겠다며 대회 유치에 나섰고, OCA는 2022년 만장일치로 사우디의 2029 동계아시안게임 개최를 승인했다.

그러나 사우디는 동계아시안게임 경기장으로 쓰일 스키 리조트 건설에 난항을 겪는 것으로 알려졌다.

지난해 8월에는 대체 개최지로 한국과 중국이 거론된다는 보도가 나왔다. 한국은 2018 평창동계올림픽, 중국은 2022 베이징동계올림픽과 2025 하얼빈동계아시안게임을 개최한 경험이 있어 유력한 대체지로 꼽힌다는 것이다.