당국 환율 안정 노력 속 기업 중심 달러 매도세 골드뱅킹 2조원 돌파·골드바 판매도 두 배 급증

[헤럴드경제=박성준 기자] 연말 이후 급등세를 보였던 달러 매수세가 진정되는 모습이다. 외환 당국의 환율 안정 노력 속에 기업들이 보유 달러를 매도하고 있고, 개인 투자자들의 달러 사재기 열기도 한풀 꺾였다. 반면 지정학적 불확실성이 커지면서 안전자산인 금으로 자금이 몰리고 있다.

25일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 22일 기준 달러예금 잔액은 632억483만달러로, 지난달 말보다 24억7674만달러(3.8%) 줄었다. 원·달러 환율이 가파르게 치솟던 지난해 10~12월 두 달 연속 급증하던 달러예금이 올해 들어 감소세로 돌아선 것이다.

특히 전체 달러예금의 약 80%를 차지하는 기업 예금의 감소가 두드러졌다. 기업 달러예금 잔액은 지난해 10월 말 443억2454만달러에서 12월 말 524억1643만달러까지 불어났다가 이달 22일 498억3006만달러로 급감했다. 당국의 달러 현물 매도 권고와 함께 환율이 고점에 근접했다는 인식이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 개인 달러예금도 6개월째 오름세를 이어가고 있지만, 증가폭이 지난달의 10분의 1 수준으로 줄었다.

달러 환전 수요도 둔화했다. 5대 은행에서 개인이 원화를 달러로 바꾼 금액은 이달 들어 22일까지 일평균 1654만달러로 지난해 일평균(1018만달러)보다 50%가량 많았다. 달러를 원화로 환전하는 금액은 지난해 일평균(378만달러)보다 늘어난 520만달러를 보이면서 차익 실현 매도도 늘었다. 업계는 국민연금 자산 배분 비중 변경과 4월 세계국채지수(WGBI) 편입 등을 고려하면 1480원 중반이 환율 고점일 가능성이 높다고 전망한다.

달러 투자가 주춤한 사이 금 투자 열기는 뜨거워지고 있다. KB국민·신한·우리은행의 22일 기준 골드뱅킹 잔액은 2조1494억원으로 지난달 말 대비 2198억원(11.4%) 늘었다. 골드뱅킹 잔액은 지난해 3월 1조원을 넘어선 뒤 10개월 만에 2조원을 돌파했다. 특히 금 가격이 오르기 시작한 지난해 6월부터 6개월 연속 증가세를 이어오고 있다.

금 투자 인기는 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽 정상 간 그린란드를 둘러싼 갈등이 고조되면서 안전자산 선호 심리가 강해진 데 따른 것이다. 국제 금 가격은 24일 장중 온스당 4988.17달러로 역대 최고치를 경신했다. 금 현물을 구매할 수 있는 골드바 상품도 인기다. 5대 은행에서 이달 1~22일 판매된 골드바는 716억7311만원어치로 지난달 월간 판매액(350억587만원)의 두 배 수준이다. 실버바는 가격 급등에 따른 품귀 현상으로 지난해 10월 20일 이후 판매가 중단된 상태다.