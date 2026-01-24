간신히 2-2 동점…승부차기서 패

[헤럴드경제=조용직 기자] 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U23) 축구 대표팀이 김상식 감독의 베트남에 패배했다.

한국 U-23 대표팀은 24일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 3·4위전에서 베트남과 전·후반 90분을 2-2로 비긴 뒤 연장전에서도 승부를 가리지 못해 이어진 승부차기에서 6-7로 졌다. 이로써 이 대회를 4위로 마감했다.

한국은 0-1로 끌려가던 후반 24분 김태원이 페널티 지역 바깥에서 과감한 터닝 슈팅으로 베트남의 골망을 흔들며 균형을 맞췄다. 한국은 불과 2분 만에 다시 베트남의 딘 박에 골을 내주며 역전 당했다. 패색이 짙던 후반 41분 딘 박의 퇴장으로 수적우세로 파상공세 끝에 추가시간 7분, 신민하의 극적인 동점 골이 터졌다.

승부차기에서 양팀 1~6번째 선수가 모두 골을 성공한 가운데, 한국은 7번째 키커 배현서의 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히며 고개를 숙였다. 이어 베트남의 응우옌 탄 난의 슛이 들어가며 경기가 그대로 끝났다.

이날 한국은 기록에선 슈팅 수 32-5, 유효슈팅 12-3으로 앞서며 압도했다. 특히 크로스 시도에선 무려 61-4로 큰 차이를 보였으나 숱한 기회를 날렸고, 수적 우위를 점한 상황에서도 베트남의 저항을 뚫어내지 못하며 경기력에서 짙은 아쉬움을 남겼다.

한국은 이날 전까지 베트남을 상대로 이 대회 상대 전적에서 6승 3무로 현저히 우위를 점해왔으나 졸전 끝에 처음으로 패했다. 승부차기까지 갈 경우 공식 기록은 무승부로 남는다.

2020년 태국 대회 우승 이후 6년 만에 U-23 아시안컵 4강에 진입하며 정상 탈환을 노렸던 한국은 준결승에서 ‘숙적’ 일본에 패한 데 이어 베트남조차 넘지 못하며 완전히 자존심을 구겼다.

이민성호는 오는 25일 인천국제공항을 통해 귀국한다.