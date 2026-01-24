[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 18세 신예 블레이즈 브라운(미국)이 PGA 투어 아메리칸 익스프레스에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 함께 공동 선두에 올라 화제다.

브라운은 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타의 PGA 웨스트 니클라우스 토너먼트 코스(파72)에서 치른 대회 이틀째 경기에서 12언더파 60타를 때려 중간 합계 17언더파 127타로 셰플러와 공동 선두로 어깨를 나란히 했다.

스폰서 초청으로 출전한 브라운이 기록한 60타는 PGA 투어 사상 18세 이하 선수 중 지난 40년 내 최저타 기록이다. 브라운이 이날 마지막 홀인 9번 홀(파4)에서 1.8m 버디를 넣었다면 최연소로 ‘꿈의 59타’를 기록할 수도 있었다. 이에 대해 브라운은 “59타를 놓친 건 아쉽지만 이런 스코어를 냈다는 것 자체가 믿기지 않는다“고 말했다.

2007년 생인 브라운은 이번 주 수요일까지 바하마에서 콘페리투어를 치르고 곧바로 전용기로 이동해 이번 대회 전날 밤 8시에 대회장에 도착했다. 브라운은 “지난해 머틀비치 클래식에서 톱50에 들어 전용기 이용권을 받았는데 그게 아니었다면 이 대회에 참가조차 못 했을 것”이라며 가슴을 쓸어내렸다.

강행군에도 불구하고 이날 보기 없이 이글 1개에 버디 10개를 잡는 놀라운 경기력을 보인 브라운은 경기 후 “지금 필요한 건 낮잠”이라며 “연습라운드도 제대로 못하고 경기에 나섰는데 이런 결과가 나와서 놀랍다”고 했다.

브라운은 16세이던 지난 2023년 US 아마추어 챔피언십에서 바비 존스가 103년 동안 보유했던 최연소 우승 기록을 갈아치운 유망주다. WNBA 선수 출신인 어머니(론다 브라운)를 둔 브라운은 태권도 검은띠 유단자이기도 하다.

셰플러는 니클라우스 토너먼트 코스에서 보기 없이 버디 8개를 잡아 공동 선두에 올랐다. 셰플러는 이틀 연속 노보기 행진을 하고 있다. 전날 라킨타CC에서 보기 없이 버디만 9개를 잡았으며 이날 니클라우스 토너먼트 코스에선 버디만 8개를 추가했다.

이번 대회에서 우승하면 투어 통산 20승 고지에 오르는 셰플러는 경기 후 “이 대회는 오프시즌 동안 내가 얼마나 발전했는지, 어떤 부분이 날카로워졌는지에 대해 직접적인 피드백을 준다. 아드레날린이 솟구치는 것을 느끼며 경쟁하는 이 순간이 즐겁다“고 말했다.

한국선수들의 활약도 두드러졌다. 김시우는 난이도가 높은 스타디움 코스(파72)에서 보기 없이 이글 1개와 버디 5개를 잡아 중간 합계 16언더파 128타로 1타 차 단독 3위에 올랐다. 김시우는 파5 홀인 5번 홀에서 세컨드샷을 핀 1.2m에 붙여 이글로 연결시켰다.

김성현은 니클라우스 토너먼트 코스에서 버디만 6개를 잡아내며 6언더파 66타를 쳤다. 중간 합계 15언더파 129타로 매트 매카시(미국)와 공동 4위에 오른 김성현은 선두그룹을 2타 차로 추격하며 3라운드를 맞게 됐다.

지난 주 데뷔전인 소니오픈에서 컷 탈락한 이승택은 니클라우스 토너먼트 코스에서 4언더파 68타를 때려 중간 합계 8언더파 136타로 공동 62위에 자리했다. 김주형은 라킨타CC에서 6언더파 66타를 기록해 중간 합계 6언더파 138타로 공동 98위를 달렸다.

이번 대회는 PGA 웨스트의 라킨타CC와 니클라우스 토너먼트 코스, 스타디움 코스 세 곳에서 1~3라운드가 열리며 컷오프 후 최종라운드는 스타디움 코스에서 치러진다. 이 대회는 전통적으로 ‘프로암(Pro-Am)’ 형식으로 운영되기 때문에 3개 코스를 순환한다. 프로 156명 뿐만 아니라 아마추어 참가자 156명이 함께 팀을 이루어 경기를 진행한다.