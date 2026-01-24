에스씨크리에이티브·렉스이노베이션

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] (재)전남창조경제혁신센터는 도내 유망 스타트업 2개사와 직접투자 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 투자는 전남경제센터가 운영 중인 ‘전남형 배치(Batch) 프로그램’을 통해 발굴된 기업을 대상으로 한 직접투자로, 초기 스타트업의 시드머니 확보를 통한 안정적 성장 기반 마련과 지역 창업 생태계 활성화를 위한 전략적 투자라는 점에서 의미가 있다.

선정된 기업은 ▲사람을 이해하고 대화하는 AI 에이전트 기술을 기반으로 증강현실(AR)·확장현실(XR) 실감 미디어 콘텐츠와 인공지능(AI) 카메라 솔루션을 개발하는 ㈜에스씨크리에이티브(대표 이복은) ▲AI 기반 에너지관리시스템(EMS) 및 가상발전소(VPP) 사업을 영위하는 ㈜렉스이노베이션(대표 임정민) 등 2개사이다.

강정범 전남창조경제센터 대표이사는 “전남센터는 TIPS(민간주도형 기술창업지원) 운영사로서 단순한 투자에 그치지 않고, 지역 기술창업기업이 시장에 안착하고 지속 성장할 수 있도록 액셀러레이팅과 후속관리를 병행하고 있다”고 말했다.