[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 로제의 ‘아파트(APT.)’와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 영국 최고 권위의 대중음악 시상식인 브릿 어워즈 후보에 이름을 올렸다.

22일(현지시간) 영국음반산업협회가 주관하는 제46회 브릿 어워드(The BRIT Awards 2026, 이하 ‘브릿 어워드’)가 발표한 후보 명단에 따르면 로제의 ‘아파트’와 올해의 인터내셔널 송(International Song of the Year) 후보에 나란히 입성했다.

‘골든’을 부른 가수 겸 작곡가 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 애니메이션 속 걸그룹 헌트릭스의 노래를 부른 보컬 더빙으로 올해의 인터내셔널 그룹에도 이름을 올렸다.

‘브릿 어워드’는 1977년 시작된 영국의 권위 있는 시상식으로, 라디오, TV DJ 및 진행자, 방송사 임원, 음반 제작사 대표, 언론인 등으로 구성된 1000명 이상의 패널 투표로 후보를 선정해왔다.

앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년 ‘올해의 인터내셔널 그룹’에 후보로 올랐으나 수상하진 못했다. 2024년엔 DJ 페기 구가 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보로 지명됐으나 수상하지 못했다. 시상식은 오는 2월 28일(현지 시간)이다.