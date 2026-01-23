[헤럴드경제=이명수 기자] 기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스의 점포 구조조정이 추가로 확정됐다. 기존 폐점 계획에 더해 잠실점과 인천숭의점까지 영업 종료가 결정돼 점포 정리 기조가 서울·수도권 으로 확산되고 있다.

23일 아주경제 보도에 따르면 홈플러스는 전날 사내공지를 통해 인천숭의점과 잠실점의 폐점을 확정했다. 홈플러스 관계자는 “시점은 아직 확정되지 않았지만, 두 점포 모두 임대차 계약 점포로 계약 기간 만료와 영업 적자가 주요 요인”이라고 설명했다.

이번에 폐점이 확정된 잠실점은 인근에 롯데마트 월드타워점과 제타플렉스 잠실점이 있어 경쟁 심화에 따른 실적 부진이 영향을 미쳤을 것으로 업계는 보고 있다.

홈플러스는 최근 문화점, 부산감만점, 울산남구점, 전주완산점, 화성동탄점, 천안점, 조치원점 등 7개 점포의 영업 중단을 공지했다. 앞서 지난해 12월에는 가양(서울)·장림(부산)·일산(고양)·원천(수원)·북구(울산) 등 5곳의 영업을 중단했다. 이달 31일에는 시흥(서울)·계산(인천)·고잔(안산)·신방(천안)·동촌(대구) 등 5개 매장을 추가로 닫을 예정이다.

점포 구조조정은 당분간 이어질 전망이다. 홈플러스가 서울회생법원에 제출한 회생계획안에는 향후 6년간 41개 적자 점포의 영업을 종료한다는 내용이 담겼다.