[헤럴드경제=이원율 기자]최소 43명 사망자를 낸 스페인 고속열차 충돌 참사로 실종됐던 반려견 ‘보로’가 나흘 만에 가족 품으로 돌아갔다.

AP·로이터통신에 따르면 현지 소방당국은 22일(현지시간) 엑스(X)에 “오늘 희소식을 알린다”며 “실종됐던 개 보로가 발견됐다”고 밝혔다.

이와 함께 보로의 주인 아나 가르시아(26)가 한쪽 다리에 지지대를 한 채 보로를 껴안고 있는 사진도 함께 올렸다.

외신들은 대형 참사로 슬픔에 젖은 스페인 국민에게 보로가 한 줄기 희망이 됐다고 소개했다.

스페인 안달루시아에서는 지난 18일 고속열차가 탈선해 다른 고속열차와 충돌, 43명이 숨지고 120명 이상이 다쳤다.

지난 며칠간 스페인 방송과 신문, 인터넷에서는 보로를 애타게 찾는 가르시아 가족 인터뷰와 보로의 사진 등이 퍼지며 보로 찾기 운동도 벌어졌다.

가르시아 자매는 보로와 함께 밀라가 집에서 출발, 기차를 타고 마드리드로 향하던 중 사고를 당했다.

자매는 옆으로 기울어진 객차 안에서 구조될 수 있었지만, 보로는 그대로 도망쳐버렸다.

가르시아는 구조된 후 멍든 얼굴에 담요를 뒤집어 쓴 채 취재진에게 실종된 반려동무들에게도 관심을 기울여달라고 호소했다.

경찰은 21일 참사 현장 인근에서 보로를 발견했다. 하지만 보로는 경찰관들이 다가가려고 하자 놀라 도망쳤고, 22일 오전에야 소방관들이 보로를 잡을 수 있었다고 한다.

가르시아 가족은 보로를 찾은 일을 놓고 “힘들었지만 멋진 일”이라고 했다.

한편 지난 18일 당시 사고는 스페인 안달루시아주 코르도바 아다무스 인근에서 민영 이리오 소속 열차의 후미 부분이 탈선하며 마주 오던 국영 렌페 소속 열차의 머리 부분과 부딪히면서 발생했다.

두 열차에는 모두 500명가량 승객이 타고 있었다.

당국은 사고 원인을 조사하고 있다.

페드로 산체스 총리는 “우리는 해답을 찾을 것이며 이 비극의 원인이 파악되면 완전히 투명하게 공개할 것”이라며 진상 규명을 약속했다.