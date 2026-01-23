“심의 거쳐 결정된다면 사후 안장 가능”

[헤럴드경제=최원혁 기자] 체육훈장 수훈자인 ‘페이커’ 이상혁 선수가 사후 국립묘지에 안장되냐는 질문에 국가보훈부가 “심의를 거쳐 안장이 결정된다면 가능하다”는 공식 답변을 내놔 화제다.

22일 국가보훈부는 공식 SNS를 통해 ‘체육훈장 청룡장 받은 페이커, 현충원 안장도 가능할까’라는 제목의 카드뉴스를 올렸다.

보훈부는 “체육훈장 청룡장 수훈자는 국가유공자는 아니지만 국가사회공헌자에 해당해 안장 자격을 갖췄다”고 설명했다. 그러면서 “현충원(국립묘지)에 자동 안장이 되는 것은 아니며 안장대상심의위원회 심의를 거쳐 안장이 결정된다면 체육훈장 수훈자도 사후 안장이 가능하다”고 밝혔다.

이에 누리꾼들은 “알겠는데 우리혁 올해 서른인데요”, “페이커 아직 살아있다”, “국위 선양한 선수에게 마땅한 예우” 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 지난 2일 페이커는 청와대 영빈관에서 열린 신년인사회에서 체육훈장 청룡장을 수훈했다. e스포츠 선수로서 청룡장을 받은 사람은 페이커가 최초다.

청룡장은 5등급으로 이뤄진 체육훈장 가운데 1등급 훈장으로 마라토너 손기정, 축구 감독 거스 히딩크, 피겨스케이팅 선수 김연아, 축구 선수 손흥민, 프로 골퍼 박세리 등이 이 훈장을 받았다.

당시 팬들 사이에선 “체육훈장 청룡장 받았으면 국가유공자 되는 건가”, “나중에 국립묘지 안장되는 것 아니냐”는 물음이 이어지기도 했다.

한편 ‘리그오브레전드’ 프로게이머 페이커는 지난해 열린 월드 챔피언십에서 사상 첫 3년 연속 우승을 차지하는 대기록을 달성했다.